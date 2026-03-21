Die letzte Männer-Abfahrt der Ski-Saison steht auf dem Programm! Start in Kvitfjell ist um 10:45 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Im Weltcup ist bereits alles entschieden: Saison-Dominator Marco Odermatt sicherte sich in Courchevel sowohl die kleine Kristallkugel in der Abfahrt als auch die große Kugel für den Gesamtweltcup.

Aus österreichischer Sicht gab es ebenfalls reichlich Grund zur Freude. Vincent Kriechmayr gelang in Courchevel der erste Saisonsieg für das ÖSV-Abfahrts-Team.

Abfahrt in Kvitfjell im LIVE-Ticker: