Traumlauf! Vonn gewinnt erstmals seit 2018 - ÖSV-Duo am Podest

Lindsey Vonn deklassiert in der ersten Abfahrt des Olympia-Winters in St. Moritz die Konkurrenz. "Best of the rest" ist ebenso überraschend Magdalena Egger, die ein starkes ÖSV-Team anführt.

Traumlauf! Vonn gewinnt erstmals seit 2018 - ÖSV-Duo am Podest Foto: © GEPA
Knapp acht Jahre nach ihrem bisher letzten Weltcup-Sieg im März 2018 steht Lindsey Vonn wieder ganz oben! Die 41-jährige US-Amerikanerin gewinnt sensationell die Abfahrt beim Speed-Auftakt in St. Moritz. Es ist ihr 83. Weltcup-Sieg. Bestenliste >>>

Vonn liefert dabei eine Machtdemonstration ab und triumphiert 0,98 Sekunden vor Magdalena Egger, die mit Startnummer 27 ebenfalls überraschend aufs Podest fährt. Das bisher beste Weltcup-Ergebnis der 24-Jährigen war ein 18. Platz in der Abfahrt in Kvitfjell im März.

Das Podest komplettiert mit Mirjam Puchner eine weitere Österreicherin (+1,16)

Ergebnis der 1. Abfahrt in St. Moritz >>>

Ortlieb mit starkem Comeback

Conny Hütter, in der vergangenen Saison Zweite im Abfahrts-Weltcup, startet mit Platz sechs (+1,42) in den Olympia-Winter.

Ein starkes Comeback liefert Nina Ortlieb ab. Im ersten Rennen nach ihrer schweren Verletzung belegt die Vorarlbergerin Rang zehn. Direkt dahinter landet Arine Rädler.

Am Samstag steht in St. Moritz bereits die zweite Abfahrt am Programm - ab 10:15 Uhr - im Live-Ticker >>>

Ergebnis der Abfahrt:

Die 10 Frauen mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen

#10 - Isolde Kostner (Italien) - 12 Weltcupsiege
#8 - Marie-Theres Nadig (Schweiz) - 13 Weltcupsiege

Ski LIVE: Speed-Auftakt der Frauen! Erste Abfahrt in St. Moritz

Die 10 Frauen mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen

Startliste für die Abfahrt in St. Moritz

Programm für Weltcuprennen in St. Moritz & Val d'Isère

Lindsey Vonn: Ist nach Olympia doch noch nicht Schluss?

OP an der Wirbelsäule: Nächstes Schweizer Ski-Ass schwer gestürzt

Hütter: "Man kann nicht nur denken, sondern muss auch Skifahren"

