US-Skistar Lindsey Vonn hat am Freitag beim alpinen Speed-Weltcupauftakt die Rückkehr auf die Siegerliste gefeiert.

Erstmals seit ihrem vor rund einem Jahr gegebenen Comeback gewann die 41-Jährige ein Rennen, und wie. Die erste zweier St. Moritzer Abfahrten entschied sie in einem sonst engen Feld mit 0,98 Sek. Vorsprung auf die Vorarlbergerin Magdalena Egger und 1,16 Sek. vor der Salzburgerin Mirjam Puchner für sich, damit stempelte sie sich schon jetzt zur Olympia-Favoritin.

Ergebnis der Abfahrt: