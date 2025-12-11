NEWS

Abfahrt von St. Moritz: Das sind die Startnummern der ÖSV-Frauen

Eine Österreicherin eröffnet den Klassiker im Schweizer Nobel-Skiort. Die Startnummern:

Abfahrt von St. Moritz: Das sind die Startnummern der ÖSV-Frauen Foto: © GEPA
Saison-Auftakt für die Speed-Spezialistinnen!

Am Freitag steht in St. Moritz das erste von drei Weltcup-Rennen statt - den Auftakt macht die Abfahrt (ab 10:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit von der Partie sind natürlich auch die ÖSV-Abfahrerinnen.

Die Startnummern für die Abfahrt in St. Moritz

Eröffnet wird der Klassiker von Nina Ortlieb. Als Neunte war sie beim Abschlusstraining am Donnerstag schnellste Österreicherin. Mit Startnummer fünf ist die nächste ÖSV-Athletin dran - Ariane Rädler.

Erst mit Startnummer zwölf wird Cornelia Hütter aus dem Starthaus jagen, kurz darauf kommt Mirjam Puchner dran (15.). Top-Favoritin Lindsey Vonn hat die Startnummer 16, die nächste Österreicherin ist dann Nadine Fest mit der 23. Magdalena Egger hat die 27, Christina Ager die 28.

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen: Emily Schöpf (32), Carmen Spielberger (34), Victoria Olivier (39), Lena Wechner (40), Anna Schilcher (52)

2
