Julia Scheib ist zurück auf dem obersten Podest! Die Sölden-Siegerin feiert im zweiten Riesentorlauf in Mont Tremblant ihren zweiten Weltcup-Sieg.

Die Steirerin liegt nach dem 1. Durchgang auf Rang zwei, nur 0,16 Sekunden hinter Vortagessiegerin Alice Robinson. Die Neuseeländerin patzt allerdings im Finale und fällt auf Rang drei (+0,78) zurück. Platz zwei geht an die Schwedin Sara Hector (+0,57).

Ergebnis des RTL in Tremblant >>>

Liensberger verbessert, Brunner fällt zurück

Zweitbeste ÖSV-Läuferin ist Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin verbessert sich im Finale um acht Ränge auf Platz 14 (+2,35).

Stephanie Brunner rasselt hingegen von Rang zehn auf 20 zurück. Victoria Olivier und Viktoria Bürgler sammeln auf den Rängen 22 und 25 ebenfalls Weltcup-Punkte.

Nina Astner, die am Samstag mit Rang 18 noch ihr bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren hat, verpasst die Qualifikation fürs Finale ebenso wie Franziska Gritsch und Lisa Hörhager.