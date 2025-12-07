Scheib rast in Tremblant zu zweitem Saisonsieg!
Nach dem Ausfall am Samstag meldet sich Julia Scheib im zweiten Riesentorlauf in Mont Tremblant eindrucksvoll zurück.
Julia Scheib ist zurück auf dem obersten Podest! Die Sölden-Siegerin feiert im zweiten Riesentorlauf in Mont Tremblant ihren zweiten Weltcup-Sieg.
Die Steirerin liegt nach dem 1. Durchgang auf Rang zwei, nur 0,16 Sekunden hinter Vortagessiegerin Alice Robinson. Die Neuseeländerin patzt allerdings im Finale und fällt auf Rang drei (+0,78) zurück. Platz zwei geht an die Schwedin Sara Hector (+0,57).
Ergebnis des RTL in Tremblant >>>
Liensberger verbessert, Brunner fällt zurück
Zweitbeste ÖSV-Läuferin ist Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin verbessert sich im Finale um acht Ränge auf Platz 14 (+2,35).
Stephanie Brunner rasselt hingegen von Rang zehn auf 20 zurück. Victoria Olivier und Viktoria Bürgler sammeln auf den Rängen 22 und 25 ebenfalls Weltcup-Punkte.
Nina Astner, die am Samstag mit Rang 18 noch ihr bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren hat, verpasst die Qualifikation fürs Finale ebenso wie Franziska Gritsch und Lisa Hörhager.