NEWS
Ski heute: Riesentorlauf der Herren in Beaver Creek
Zum Abschluss des Rennwochenendes in Colorado jagen die Riesentorläufer die "Birds of Prey" hinunter. LIVE-Infos:
Grande Finale in Beaver Creek!
Nach der Abfahrt am Donnerstag und dem Super-G am Samstag rundet der Riesentorlauf der Männer das Rennwochenende auf der "Birds of Prey" ab.
Am Sonntag starten die ÖSV-Asse um 18:00 Uhr (hier im LIVE-Ticker >>>) in den ersten Durchgang, die Entscheidung folgt ab 21:00 Uhr.
Können Schwarz, Brennsteiner und Co. nach den starken Leistungen in Sölden und Copper Mountain nachlegen?