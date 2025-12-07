Grande Finale in Beaver Creek!

Nach der Abfahrt am Donnerstag und dem Super-G am Samstag rundet der Riesentorlauf der Männer das Rennwochenende auf der "Birds of Prey" ab.

Am Sonntag starten die ÖSV-Asse um 18:00 Uhr (hier im LIVE-Ticker >>>) in den ersten Durchgang, die Entscheidung folgt ab 21:00 Uhr.

Können Schwarz, Brennsteiner und Co. nach den starken Leistungen in Sölden und Copper Mountain nachlegen?