ÖSV-Hoffnung: "Weltcup geht sich nicht mehr aus"

Drei Weltcup-Abfahrten bestritt Carmen Spielberger in diesem Winter. Dabei wird es auch in dieser Saison bleiben.

Seit ihrem Trainingssturz im Jänner ist die ÖSV-Speedfahrerin verletzt. Spielberger zog sich einen Sehneneinriss am Oberschenkel zu. "Es wird schön langsam wieder, wobei es noch länger dauert als befürchtet“, sagt die Athletin der "Kleinen Zeitung".

"Werde mir keinen Stress machen"

Wie die 23-Jährige gegenüber der "Krone" erklärt, ist eine Rückkehr bis Saisonende unrealistisch: "Der Weltcup wird sich nicht mehr ausgehen, auch im Europacup ist nur noch das Finale – also werde ich mir diese Saison keinen Stress mehr machen."

Im letzten Monat absolvierte die Kärntnerin kein Schneetraining. Die Freigabe der Ärzte habe sie zwar bereits bekommen. "Aber ich werde in den nächsten ein, zwei Wochen erstmals wieder frei Skifahren gehen."

Also richtet Spielberger den Blick schon auf die kommende Saison, nebenbei liegt der Fokus am "großen Ziel Olympia 2030".