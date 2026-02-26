NEWS

Hütter nach Medaille gesundheitlich angeschlagen

Nach den Spielen war Olympia-Medaillengewinnerin Conny Hütter eine Woche krank. Dementsprechend fehlt noch die Frische vor der Abfahrt in Soldeu.

Hütter nach Medaille gesundheitlich angeschlagen Foto: © GEPA
Beim ersten Abfahrtstraining nach den Olympischen Spielen fährt Cornelia Hütter in Soldeu nur auf Rang 21.

Die Bronze-Medaillengewinnerin von Cortina/Mailand ist nach den Spielen eine Woche krank im Bett gelegen – entsprechend fehlt noch die Frische.

"Da muss nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf erst wieder in Schwung kommen. Das war heute eine leichte Überforderung, aber das habe ich eh gewusst. Es war einfach ein Kaltstart, aber anders ist es nicht möglich. Ich muss schauen, dass ich mich jeden Tag mehr aufrapple, damit es fürs Wochenende passt", sagt Hütter gegenüber der "Krone".

Am Freitag steht die Abfahrt in Andorra (um 11 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag zwei Super-G-Rennen folgen.

