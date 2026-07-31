151-facher NHL-Goalie schließt sich ICE-Klub an

Dem HC Bozen ist auf der Torhüter-Position ein Coup gelungen.

Louis Domingue wird in der nächsten Saison der win2day ICE Hockey League das Tor der "Foxes" hüten.

Der 34-jährige Kanadier bringt die Erfahrung aus 14 Profi-Jahren mit, in denen er 151 NHL-Spiele sowie 246 Einsätze in der American Hockey League absolviert hat.

Sieben NHL-Teams

Der 1,91 Meter große Tormann ist 2010 im NHL-Draft von den Phoenix Coyotes in der 5. Runde gewählt worden, in der Saison 2014/15 durfte er schließlich seine ersten NHL-Partien bestreiten.

Im weiteren Verlauf seiner Karriere stand Domingue auch für Tampa Bay Lightning, die New Jersey Devils, Vancouver Canucks, Calgary Flames, Pittsburgh Penguins und New York Rangers im Tor.

Zu Beginn der abgelaufenen Saison lief der Kanadier erstmals in Europa auf, spielte für Sibir Novosibirsk elf Mal in der KHL. Die Spielzeit beendete der Goalie bei den Charlotte Checkers, dem Farmteam von NHL-Champion Carolina Hurricanes.

Leichte Entscheidung

"Vom ersten Moment an hatte ich das Gefühl, dass dieser Verein auf Leidenschaft, Tradition und dem Willen zu gewinnen aufgebaut ist. Deshalb fiel mir die Entscheidung leicht", sagt Domingue.

"Nachdem ich mit den Verantwortlichen gesprochen und die Kultur des Klubs besser kennengelernt hatte, wussten meine Familie und ich, dass Bozen der Ort ist, an dem wir sein wollen."

"Der Umzug nach Italien ist für mich weit mehr als nur der nächste Schritt in meiner Eishockeykarriere: Er bietet meiner Familie die Möglichkeit, Teil einer außergewöhnlichen Gemeinschaft zu werden und gemeinsam eine neue Erfahrung zu machen. Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, Bozen bald unser Zuhause nennen zu dürfen", meint der neue Tormann des HC Bozen abschließend.