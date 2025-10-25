Premierensiegerin Julia Scheib: "Das war ein Irrglaube von mir"

"Ich habe einen Riesenschritt gemacht", schmunzelt Julia Scheib angesprochen auf ihre Performance bei der Sektdusche auf dem Podium.

Hatte die Steirerin im Vorjahr nach ihrem ersten Podestplatz in Sölden noch Probleme beim Öffnen der Flasche, agierte sie am Samstag nach ihrem ersten Weltcup-Sieg beim Saisonauftakt weitaus souveräner.

Ähnlich souverän bewegte sich Scheib im Riesentorlauf zwischen den Toren. Nach einem Traumlauf im ersten Durchgang brachte die 27-Jährige ihre überlegene Halbzeitführung ins Ziel.

Am Ende stand sie neben Paula Moltzan (+0,58 Sek.) und Lara Gut-Behrami (SUI/+1,11) erstmals in ihrer Karriere ganz oben auf dem Siegerpodest.

"Es ist schon ein bisschen surreal, ein ganz eigenes Gefühl", beschreibt Scheib den Moment auf dem Podium.

"Es war kurz wie im Film"

Ähnlich erging es ihr beim ersten Blick auf die Ergebnistafel nach der Zieldurchfahrt.

"Ich habe es fast nicht glauben können. Ich habe länger auf die Tafel geschaut, weil es kurz wirklich wie im Film war vom Gefühl her. Ich habe es von der ersten Sekunde an wirklich genossen. Ich liebe es, daheim zu fahren und hier in Sölden sowieso."

