Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Frauen in Soldeu

Nach Olympia machte der Ski-Zirkus der Frauen nun in Soldeu (Andorra) Halt.

Der drittletzte Abfahrtslauf der Saison startet um 11:00 Uhr (hier im LIVE-Ticker >>>). Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt sind die Karten im Rennen um die kleine Kristallkugel wieder völlig neu gemischt.

Vonn führt den Abfahrtsweltcup aktuell mit 400 Punkten an. Dahinter klafft aber bereits ein großer Abstand: Emma Aicher liegt mit fast 150 Punkten Rückstand auf Platz zwei. Cornelia Hütter, die in der Olympia-Abfahrt Rang vier belegte, ist als beste Österreicherin derzeit Siebte im Abfahrtsweltcup (179 Punkte).

Live-Ticker: