Nächste Italienerin muss um Heim-Olympia bangen

Ist Italien verflucht? Wenige Monate vor den Olympischen Spielen im eigenen Land bangt nun eine weitere Athletin um die Teilnahme.

Nächste Italienerin muss um Heim-Olympia bangen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Es ist wie verflixt im italienischen Team vor den Olympischen Spielen im eigenen Land.

Rund drei Monate vor der Eröffnungsfeier in Mailand bangt die nächste Top-Athletin um die Teilnahme. Nun hat es Flora Tabanelli erwischt: Die 17-jährige Gold-Hoffnung hat sich im Trainingslager in Stubai eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen.

Über den Grad der Verletzung ist bisher noch nichts bekannt. Laut italienischen Medienberichten ist die Hoffnung auf eine Teilnahme aber nicht hoch. Erst im Frühjahr hat sich die Teenagerin im Big Air den Weltmeister-Titel gesichert und wäre als Favorit auf den Olympia-Sieg an den Start gegangen.

Rossetti und Bassino fallen sicher aus

Tabanelli ist dabei nicht die einzige italienische Athletin, die womöglich auf die Spiele im eigenen Land verzichten muss: Die Alpinen Marta Rossetti (Kreuzbandriss) und Marta Bassino (Schienbeinkopf-Fraktur) fallen bereits sicher aus, zudem kämpft Federica Brignone um die rechtzeitige Rückkehr in den Ski-Zirkus.

Bei der 35-Jährigen besteht jedoch noch die Hoffnung auf Olympia, wie Teamkollegin Sofia Goggia zuletzt mitgeteilt hat.

