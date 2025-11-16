DJ, Model & Ski-Star: Das Leben von "Paradiesvogel" Braathen

Die einen finden ihn schräg, die anderen bewundern seinen Style. DJ, Model und Weltcup-Star - Wo Lucas Braathen auftritt, ist Spektakel garantiert.

Der Kosmopolit kam am 19. April 2000 in Oslo zur Welt. Er hat eine brasilianische Mutter und einen norwegischen Vater. Mit seinen 23 Jahren kann er bereits auf 21 Wohnadressen verweisen. Ein echter Weltenbummler.

Nach der Trennung seiner Eltern - Braathen war damals drei Jahre alt - lebte er zunächst bei seiner Mutter in Brasilien, dann bei seinem Vater in Norwegen.

Als Kind spielte er Fußball und eiferte Ronaldinho nach. Als Jugendlicher brachte ihn sein Vater zum Skilauf.