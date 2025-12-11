Kantersieg für Österreichs ÖEHV-Team bei U20-WM

Der österreichische Eishockeynachwuchs darf weiterhin auf den Aufstieg in die Top Division hoffen. Nach der Niederlage am Mittwoch musste gegen die Ukrainer unbedingt ein Sieg her, und diesen konnte die U20 mit einem 9:2 klar einfahren.

Österreich geht im ersten Drittel mit 3:0 in Führung, dann kommt die Ukrainer aber mit einem Doppelschlag auf 3:2 heran. In der Folge agieren die Schützlinge von Head Coach Philipp Pinter aber souverän, Waschnig stellt auf 4:2. Im Mitteldrittel ziehen die ÖEHV-Cracks auf 8:2 klar davon, im Schlussdrittel gelingt noch ein weiterer Treffer - Endstand 9:2.

Bester Torschütze der jungen Österreicher ist Kolarik mit drei Treffern, Gesson gelingt zudem ein Doppelpack. Für die weiteren Tore sind neben Waschnig Neumann, Hutzinger und Zelenov verantwortlich.

Aufstieg möglich, aber nicht in eigener Hand

Der Coach zeigte sich von der Leistung nach dem enttäuschenden Ergebnis gegen Norwegen am Vortag angetan: "Die Jungs haben das super gemacht, waren taktisch sehr diszipliniert und kreierten offensiv viele Chancen. Heute haben wir die Tore erzielt, die wir gestern leider nicht gemacht haben. Wir werden den freien Tag morgen nutzen und uns vorbereiten."

Am Samstag geht es nämlich zum Abschluss der Weltmeisterschaft im slowenischen Bled gegen Kasachstan, den letztjährigen Absteiger aus der Top Division. Österreich hält nach vier Spielen nun bei drei Siegen und einer Niederlage. Damit der Aufstieg gelingt, müsste Norwegen aber im letzten Spiel Punkte verlieren, die Skandinavier liegen zwei Punkte vorn.