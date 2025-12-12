Edmonton Oilers Edmonton Oilers EDM Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
4:1
1:0 , 2:1 , 1:0
  • Zach Hyman
  • Mattias Ekholm
  • Zach Hyman
  • Zach Hyman
  • Simon Edvinsson
NEWS

Kaspers Red Wings müssen sich gegen die Oilers geschlagen geben

Nach zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen reißt die Serie der Detroit Red Wings.

Kaspers Red Wings müssen sich gegen die Oilers geschlagen geben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Marco Kasper und die Detroit Red Wings müssen sich mit 1:4 gegen die Edmonton Oilers geschlagen geben.

Nach 15 Minuten darf das Heimteam erstmals jubeln. Hyman trifft nach Vorlage von McDavid zum 1:0.

Schneller Start in das zweite Drittel

Kurz nach der Pause erhöht Ekholm zum 2:0. Daraufhin kann sich das Team des Österreichers aber zurück ins Spiel kämpfen. Nur drei Minuten später verkürzt Edvinsson zum 2:1.

Die Oilers bleiben weiter das tonangebende Team. Wieder war es Hyman, der die Führung ausbaut (38.), ehe kurz vor Schluss sein drittes Tor folgt (59.).

McDavid zeigt sich stark in Form. Er liefert die Vorlagen zu allen vier Treffern seines Teams.

Die Detroit Red Wings liegen mit 37 Punkten aktuell auf Tabellenrang acht.

Tabelle der NHL >>>

