NEWS

Schweizer Ski-Ass muss nach Trainingssturz pausieren

Die Olympiasiegerin muss wohl eine einmonatige Pause einlegen, allerdings bleibt ihr eine Operation erspart.

Schweizer Ski-Ass muss nach Trainingssturz pausieren Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Schweizer Speed-Spezialistin Corinne Suter muss nach einem Trainingssturz am Mittwoch beim Ski-Abfahrtstraining in St. Moritz wohl einen Monat pausieren.

Bei der Peking-Olympiasiegerin und Cortina-Weltmeisterin wurde ein Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Prellung des linken Kniegelenks und eine undislozierte Fraktur im rechten Rückfußbereich festgestellt.

Die Verletzungen erfordern keinen operativen Eingriff, teilte der Schweizer Verband mit.

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

SKI LIVE - Abfahrt in Beaver Creek: Das aktuelle Ergebnis

SKI LIVE - Abfahrt in Beaver Creek: Das aktuelle Ergebnis

Ski Alpin
Ski-Weltcup LIVE: Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski-Weltcup LIVE: Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Beaver Creek: Auch der Super-G wird vorverlegt

Beaver Creek: Auch der Super-G wird vorverlegt

Ski Alpin
Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Abfahrt von Beaver Creek wird vorverlegt

Abfahrt von Beaver Creek wird vorverlegt

Ski Alpin
Abfahrt am Limit? Warum Athleten das Risiko bewusst wählen

Abfahrt am Limit? Warum Athleten das Risiko bewusst wählen

Ski Alpin
Die 10 Männer mit den meisten Abfahrts-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Abfahrts-Weltcupsiegen

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Ski-Weltcup Damen Alpiner Ski-Weltcup Wintersport Ski Alpin Corinne Suter