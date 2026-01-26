NEWS

Nach Comeback: Ski-Star startet vor Olympia auch in Crans-Montana

Die Italienerin überzeugte bei ihrer Rückkehr nach schwerer Verletzung. Am kommenden Wochenende traut sie sich wieder auf die Speed-Skier.

Nach Comeback: Ski-Star startet vor Olympia auch in Crans-Montana
Textquelle: © APA
Federica Brignone wird zum Einstimmen auf die Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina auch bei den alpinen Ski-Weltcuprennen in Crans-Montana am kommenden Wochenende am Start stehen.

Die Italienerin hatte am Kronplatz vor einer Woche ihr Comeback nach 292 Tagen Verletzungspause gegeben und wurde im Riesentorlauf sogleich Sechste.

In Crans-Montana stehen bei den Frauen eine Abfahrt (Freitag, 10:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) und ein Super-G (Samstag, 11:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) am Programm. Die Winterspiele starten am 6. Februar.

Wintersport Ski Alpin Federica Brignone Crans Montana Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Abfahrts-Weltcup Abfahrt Super-G Super-G-Weltcup