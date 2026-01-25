Mikaela Shiffrin sorgt im Interview für Lacher

Mikaela Shiffrin hat noch vor dem Olympischen Spielen im Februar mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Slalom ein großes Saisonziel abhaken können.

Die US-Amerikanerin gewann am Sonntag in Spindlermühle den siebenten von acht Saison-Slaloms (Rennbericht >>>) und ist damit bei zwei ausstehenden Weltcup-Rennen nicht mehr von Platz eins der Slalom-Wertung zu verdrängen.

Die Kristallkugel durfte Shiffrin in Tschechien allerdings noch nicht in Empfang nehmen. Das wird dann erst beim Weltcup-Finale Ende März in Hafjell soweit sein.

Um den Erfolg der 30-Jährigen dennoch gebührend zu feiern, hat sich der ORF eine schöne Geste ausgedacht und der Slalom-Dominatorin eine selbst gebastelte Kristallkugel überreicht.

Shiffrin freute sich eindeutig über das von ORF-Moderator Lukas Schweighofer ausgehändigte Geschenk, wusste in jenem Moment aber offenbar nicht richtig, wie sie darauf reagieren soll und ahmte mit der gebastelten Kugel kurzerhand ihren Lauf nach.

Hier die lustige Szene im VIDEO: