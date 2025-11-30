Liensberger fährt im Slalom am Podest vorbei

Nichts wird es mit einem Podestplatz für Österreichs Ski-Team zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Copper Mountain.

Katharina Liensberger kann ihren dritten Halbzeitrang im Slalom nicht verteidigen, ein fehlerhafter zweiter Lauf bugsiert die Vorarlbergerin auf Platz sechs zurück.

Der Sieg geht auch im dritten Saison-Slalom an US-Star Mikaela Shiffrin. Diesmal distanziert sie die Konkurrenz um 1,57 Sekunden. Platz zwei geht an die Deutsche Lena Dürr, Dritte wird Lara Colturi (ALB/+1,85).

Ergebnis des Slaloms in Copper Mountain >>>

Für Shiffrin ist es ihr 104. Weltcup-Sieg, der 67. im Slalom. Bestenliste >>>

Alle ÖSV-Frauen in den Top 15

Katharina Truppe kann ihren fünften Halbzeitrang bei schwierigen Bedingungen im Finale ebenfalls nicht halten und landet auf Platz sieben (+2,21).

Auch die übrigen beiden ÖSV-Athletinnen im Finale beenden das Rennen in den Top 15. Katharina Gallhuber wird Elfte (+2,84), Katharina Huber 13. (+4,00).

Franziska Gritsch scheidet im ersten Lauf ebenso aus wie Lisa Hörhager, die kurz vor dem Ziel zu Sturz kommt, sich dabei aber nicht schwerer verletzt.