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Gasser startet im Slopestyle-Weltcup von Flachau

Zudem spricht sie über ihre Zukunft. Einen bitteren Rückschlag muss hingegen Kristina Holzfeind vor dem Heimweltcup hinnehmen.

Gasser startet im Slopestyle-Weltcup von Flachau Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Erstmals nach den für sie enttäuschenden Olympischen Spielen in Italien greift Snowboarderin Anna Gasser am Freitag (Qualifikation) und Samstag beim Slopestyle-Heim-Weltcup in Flachau ins Geschehen ein. Das gibt der ÖSV am Montag bekannt.

Ein Antreten der Doppel-Olympiasiegerin war unsicher gewesen, die 34-jährige Kärntnerin werde "danach in aller Ruhe und mit etwas Abstand über ihre Zukunft entscheiden", wie sie wissen lässt.

Einen bitteren Rückschlag muss hingegen Kristina Holzfeind hinnehmen. Ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss im linken Knie zieht sich die 18-jährige Kärntnerin am Montag, ihr Weltcup-Comeback vor Augen, im Training dieselbe Verletzung ein weiteres Mal zu.

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