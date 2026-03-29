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Karriereende? Olympiasiegerin noch nicht sicher

Die Schweizerin kam 2025 in St. Moritz schwer zu Sturz und hat noch immer mit den Nachwirkungen zu kämpfen.

Karriereende? Olympiasiegerin noch nicht sicher Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Michelle Gisin weiß noch nicht, ob sie noch einmal in den Ski-Weltcup zurückkehren wird.

Die 32-jährige Schweizerin gibt im "SRF" ein Update zu ihrem Gesundheitszustand nach ihrem schweren Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz im Dezember 2025.

Dort hatte sie sich unter anderem eine Verletzung an den Halswirbeln zugezogen: "Es war angsteinflößend, als ich das Röntgenbild gesehen habe."

Gisin könne mittlerweile zwar wieder laufen, ist in ihren Bewegungen aber nach wie vor eingeschränkt - auch weil sie sich bei ihrem Sturz drei Mittelhandknochen ausgerenkt und zwei Sehnen in der Schulter gerissen hat.

So plant Gisin

Ob es zu einem Comeback im Ski-Weltcup kommt, könne sie noch nicht abschätzen. Ihr Ziel sei es zunächst, auf einfachem Gelände etwas Riesentorlauf zu probieren: "Dann weiß ich, will ich nochmal und muss herausfinden, kann ich nochmal." Vor der Saison 2025/26 tendierte Gisin bereits zu einem möglichen Karriereende nach der Olympia-Saison.

Im Sommer gibt es für die Kombinations-Olympiasiegerin von 2018 und 2022 jedenfalls eine gelungene Ablenkung - dann wird sie nämlich ihren langjährigen Partner Luca de Aliprandini heiraten.

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