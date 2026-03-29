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Heute 15:15 Uhr
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ICE-Halbfinale heute: Graz99ers - Fehervar

Wer kann in Spiel eins der Halbfinal-Serie der win2day ICE Hockey League vorlegen? LIVE-Infos:

ICE-Halbfinale heute: Graz99ers - Fehervar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Startschuss für die Halbfinal-Partien in der win2day ICE Hockey League!

Los geht es am Sonntag (ab 15:15 Uhr im LIVE-Ticker) mit der Partie zwischen den Graz99ers und Fehervar AV19.

Der Grunddurchgangssieger aus Graz ist das letzte verbliebene Team aus Österreich und wohl auch in der Favoritenrolle - im Viertelfinale fertigten die 99ers den VSV mit vier Siegen in vier Spielen deutlich ab.

Fehervar überraschte hingegen und eliminierte den KAC nach sechs Spielen. Die Ungarn haben es als erstes Team überhaupt als Grunddurchgangs-Zehnter noch in ein ICE-Halbfinale geschafft.

LIVE-Ticker:

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