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Skifliegen LIVE: Der letzte Saison-Bewerb in Planica

Stephan Embacher hat noch Chancen auf die Skiflug-Kristallkugel - muss aber auch auf Patzer von Domen Prevc hoffen. LIVE-Ticker:

Skifliegen LIVE: Der letzte Saison-Bewerb in Planica Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) geht mit dem Skifliegen der Männer in Planica der letzte Bewerb des Skisprung-Weltcups 2025/26 über die Bühne.

Für Österreich geht es noch um Kristall: Stephan Embacher hat die Führung im Skiflug-Weltcup nach seinem Sturz am Freitag an Domen Prevc abgeben müssen, hat vor dem letzten Bewerb 61 Punkte Rückstand auf den Slowenen.

Der 20-jährige Tiroler muss wohl auf Fehler des bereits feststehenden Gesamtweltcupsiegers hoffen und gleichzeitig selbst zu einem Top-Ergebnis fliegen.

Zudem ist für Embacher auch noch Platz fünf im Gesamtweltcup in Reichweite. Für Daniel Tschofenig geht es darum, Platz drei abzusichern.

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