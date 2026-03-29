Am Sonntag (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) geht mit dem Skifliegen der Männer in Planica der letzte Bewerb des Skisprung-Weltcups 2025/26 über die Bühne.

Für Österreich geht es noch um Kristall: Stephan Embacher hat die Führung im Skiflug-Weltcup nach seinem Sturz am Freitag an Domen Prevc abgeben müssen, hat vor dem letzten Bewerb 61 Punkte Rückstand auf den Slowenen.

Der 20-jährige Tiroler muss wohl auf Fehler des bereits feststehenden Gesamtweltcupsiegers hoffen und gleichzeitig selbst zu einem Top-Ergebnis fliegen.

Zudem ist für Embacher auch noch Platz fünf im Gesamtweltcup in Reichweite. Für Daniel Tschofenig geht es darum, Platz drei abzusichern.

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