-
Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
3er-Gondel: ÖSV-Adler - Betrüger oder Überflieger?3er-Gondel
-
3er-Gondel: Neue Skisprung-Regel: Eine Punktlandung?3er-Gondel
-
3er-Gondel: Special zur Vierschanzentournee3er-Gondel
-
3er-Gondel: Ist Odermatt heuer tatsächlich zu schlagen?3er-Gondel
Skifliegen LIVE: Der letzte Saison-Bewerb in Planica
Stephan Embacher hat noch Chancen auf die Skiflug-Kristallkugel - muss aber auch auf Patzer von Domen Prevc hoffen. LIVE-Ticker:
Am Sonntag (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) geht mit dem Skifliegen der Männer in Planica der letzte Bewerb des Skisprung-Weltcups 2025/26 über die Bühne.
Für Österreich geht es noch um Kristall: Stephan Embacher hat die Führung im Skiflug-Weltcup nach seinem Sturz am Freitag an Domen Prevc abgeben müssen, hat vor dem letzten Bewerb 61 Punkte Rückstand auf den Slowenen.
Der 20-jährige Tiroler muss wohl auf Fehler des bereits feststehenden Gesamtweltcupsiegers hoffen und gleichzeitig selbst zu einem Top-Ergebnis fliegen.
Zudem ist für Embacher auch noch Platz fünf im Gesamtweltcup in Reichweite. Für Daniel Tschofenig geht es darum, Platz drei abzusichern.