"Schleichwerbung": Deshalb durfte Ski-Ass nicht zum ZDF-Interview

Am Mittwoch gingen in Hafjell die letzten Ski-Weltcuprennen der Saison 2025/26 über die Bühne.

Auch der deutsche Fernsehsender ZDF war live dabei. Welche deutschen Ski-Fans sich nach dem abschließenden Männer-Slalom jedoch auf ein Interview mit dem deutschen Slalom-Ass Linus Strasser freuten, wurden enttäuscht. Der öffentlich-rechtliche Sender sah nämlich von einem Interview mit dem 33-Jährigen ab.

"Wir hätten sehr gerne an dieser Stelle ein Interview mit Linus Strasser geführt, doch er wollte unbedingt, dass sein Flaschensponsor im Bild zu sehen ist. Das ist leider Schleichwerbung und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verboten. Dementsprechend kam das Interview nicht zustande", erklärt ZDF-Moderatorin Amelie Stiefvatter.

Strasser stand in der Saison 2025/26 lediglich beim Slalom in Kitzbühel als Dritter auf dem Podest. Den Slalom-Weltcup hat der amtierende WM-Bronzemedaillengewinner im Slalom auf Platz elf abgeschlossen.