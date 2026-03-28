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Franziska Gritsch zeigt in Nordamerika auf
Für Franziska Gritsch verlief die Saison nicht unbedingt nach Wunsch, dennoch schließt sie diese mit einem Erfolgserlebnis ab.
Während in dieser Woche in Norwegen die Weltcup-Saison zu Ende ging, gingen in Aspen die letzten Rennen der Saison 2025/26 des Nor-Am-Cups über die Bühne - mit einem erfreulichen Ausgang für Österreich.
Franziska Gritsch belegte in den abschließenden Slaloms die Ränge zwei und eins und sicherte sich damit neben Platz eins in der Slalom-Wertung auch die Gesamtwertung im nordamerikansichen Gegenstück zum Europacup. Zudem stand die Tirolerin bereits als Siegerin der Riesentorlauf-Wertung fest.
Kein fixes Weltcup-Ticket für Gritsch
Einen Fixplatz für die kommende Weltcup-Saison kann sich Gritsch damit aber nicht sichern - das können im Nor-Am-Cup lediglich nordamerikanische Athleten. Europäer können dies im Europacup tun.
Diese ÖSV-Athleten holen im Europacup einen Weltcup-Startplatz >>>
Im Weltcup war in dieser Saison ein 17. Platz beim Slalom in Gurgl das höchste der Gefühle bei Gritsch. Es waren die einzigen Weltcup-Punkte im Slalom für die 29-jährige Tirolerin, die zudem fünf Mal im Riesentorlauf punktete.
Die Nor-Am-Cup-Gesamtwertung bei den Männern geht an den 22-jährigen Norweger Johs Braathen Herland.