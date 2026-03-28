Franziska Gritsch zeigt in Nordamerika auf

Während in dieser Woche in Norwegen die Weltcup-Saison zu Ende ging, gingen in Aspen die letzten Rennen der Saison 2025/26 des Nor-Am-Cups über die Bühne - mit einem erfreulichen Ausgang für Österreich.

Franziska Gritsch belegte in den abschließenden Slaloms die Ränge zwei und eins und sicherte sich damit neben Platz eins in der Slalom-Wertung auch die Gesamtwertung im nordamerikansichen Gegenstück zum Europacup. Zudem stand die Tirolerin bereits als Siegerin der Riesentorlauf-Wertung fest.

Kein fixes Weltcup-Ticket für Gritsch

Einen Fixplatz für die kommende Weltcup-Saison kann sich Gritsch damit aber nicht sichern - das können im Nor-Am-Cup lediglich nordamerikanische Athleten. Europäer können dies im Europacup tun.

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Im Weltcup war in dieser Saison ein 17. Platz beim Slalom in Gurgl das höchste der Gefühle bei Gritsch. Es waren die einzigen Weltcup-Punkte im Slalom für die 29-jährige Tirolerin, die zudem fünf Mal im Riesentorlauf punktete.

Die Nor-Am-Cup-Gesamtwertung bei den Männern geht an den 22-jährigen Norweger Johs Braathen Herland.