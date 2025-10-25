NEWS

Fix! Marlies Raich kommentiert und analysiert für den ORF

Beim Welcupauftakt in Sölden wird die neue Rolle des ehemaligen ÖSV-Topstars präsentiert. Hier hat sie ihren ersten Renneisatz.

Ex-Skirennfahrerin Marlies Raich (ehemals Schild) ist künftig als Co-Kommentatorin und Expertin für den ORF tätig.

Sie feiert ihr Debüt hinter dem Mikrofon am 23. November beim Slalom in Gurgl,. Das wird bei einem Kurzauftritt im Rahmen des Weltcup-Auftakts in Sölden publik.

"Gespannt, wie ich es schaffe"

"Ich freue mich, wieder mehr und vor allem näher beim Skiweltcup dabei zu sein. Ich bin gespannt, ob und wie ich es schaffe, dem TV-Publikum meine Sicht auf den Skiweltcup und die Leistungen der Athletinnen näherzubringen", so die Salzburgerin.

Raich war schon die letzten Jahren mit einem Gastauftritt beim Nachtslalom in Flachau tätig. "Mehr ist aufgrund der Familie nicht gegangen", so die Siegerin von 37 Weltcuprennen. Jetzt gehe sich wieder mehr aus: "Ich freue mich sehr, wieder mehr dabei zu sein."

Raich ist u.a. zweifache Weltmeisterin und sicherte sich vier Medaillen bei Olympischen Spielen.

