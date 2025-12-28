Auch im fünften Saison-Slalom am Semmering heißt die Siegerin Mikaela Shiffrin (Wirbel um Shiffrin nach Sieg am Semmering>>>), zum fünften Mal steht keine Österreicherin am Podest.

Ähnlich wie zuletzt in Courchevel sind die ÖSV-Technikerinnen am Zauberberg jedoch knapp dran am Stockerl. Katharina Liensberger belegt beim fordernden Flutlicht-Spektakel Platz vier, Katharina Truppe wird Fünfte.

Das Ergebnis des Slaloms >>>

Liensberger: "Ich weiß, ich habe schnelle Schwünge"

Für Liensberger, die im Verlauf des Winters als Sechste in Copper Mountain erst einmal einstellig gewesen war, ist es ihr mit Abstand bestes Saisonresultat.

"Ich bin superhappy, das Jahr so abzuschließen. Es war nicht einfach, die richtige Mischung zwischen Attacke und im Lauf bleiben zu finden. Ich nehme sehr viel Positives von heute mit", sagt die Vorarlbergerin.

Von einem Befreiungsschlag will Liensberger, die weiter auf ihren ersten Stockerlplatz seit März warten muss, noch nicht sprechen. "Aber es tut extrem gut, dass ich weiß, der Speed ist da. Natürlich war heute auch irgendwo eine Nervosität zu spüren, weil ich wusste, ich will wieder ins Ziel kommen."

Nun gelte es, eine Stabilität in den Rennen aufzubauen. "Von der ausgehend kann ich auch wieder befreiter fahren. Ich weiß, ich habe schnelle Schwünge, kann es in zwei Läufen durchziehen."

Truppe: "Viele haben gesagt, ich bin jetzt Teilzeit-Skifahrerin"

Die konstanteste Slalom-Fahrerin bleibt aus heimischer Sicht Katharina Truppe. Die Kärntnerin hat bislang die Plätze 16, 6, 7, 4 und 5 zu Buche stehen.

"Ich bin so konstant wie noch nie und das freut mich", strahlt Truppe, die sich nach dem "Ritt" auf der schlagigen und brüchigen Piste am Zauberberg selbst ein Lob ausstellt: "Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so gut umgesetzt habe. Spuren war nicht immer mein Ding, da habe ich mich immer recht schwergetan."

Dass sie sich mit Ausnahme des ersten Saison-Slaloms immer in den Top Ten platzieren konnte, erfüllt die 29-Jährige mit Stolz und Selbstvertrauen.

"Ich habe sonst gekämpft, dass ich den Top 15 bin, aber heuer bin ich wirklich gut in den Top 10 drin. Ich traue mir immer mehr zu - so macht Skifahren Spaß."

Als Fünfte in der Disziplinenwertung ist Truppe aktuell Österreichs beste Slalom-Läuferin. Weltcup-Stand >>>