Ski LIVE - Abfahrt in St. Moritz: Das Ergebnis

Die Speed-Saison ist eröffnet! Die Abfahrt in St. Moritz liefert heute gleich ein sensationelles Ergebnis und einen emotionalen Triumph: Die 41-jährige Lindsey Vonn meldet sich nach fast acht Jahren mit ihrem 83. Weltcup-Sieg zurück!

Die US-Amerikanerin dominiert das Rennen und feiert einen klaren Sieg.

ÖSV-Überraschung auf dem Stockerl

Für Österreich gibt es jedoch gleich zwei Gründe zur Freude:

Magdalena Egger fährt mit der hohen Startnummer 27 überraschend auf den zweiten Platz und fixiert damit ihr mit Abstand bestes Weltcup-Ergebnis.

Mirjam Puchner macht als Dritte den Stockerlplatz der ÖSV-Damen komplett.

Auch der starke sechste Rang von Conny Hütter sowie das emotionale Comeback von Nina Ortlieb (10.) sorgen für einen gelungenen Ski-Ergebnis-Auftakt aus rot-weiß-roter Sicht.