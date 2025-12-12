Ski LIVE - Abfahrt in St. Moritz: Das Ergebnis

Warum LIVE dabei sein?
Sensationelles Ergebnis der Abfahrt in St. Moritz! Lindsey Vonn feiert überraschendes Comeback! Das Ergebnis und welche Österreicherin auf dem Stockerl steht
Die Speed-Saison ist eröffnet! Die Abfahrt in St. Moritz liefert heute gleich ein sensationelles Ergebnis und einen emotionalen Triumph: Die 41-jährige Lindsey Vonn meldet sich nach fast acht Jahren mit ihrem 83. Weltcup-Sieg zurück!
Die US-Amerikanerin dominiert das Rennen und feiert einen klaren Sieg.
Für Österreich gibt es jedoch gleich zwei Gründe zur Freude:
Magdalena Egger fährt mit der hohen Startnummer 27 überraschend auf den zweiten Platz und fixiert damit ihr mit Abstand bestes Weltcup-Ergebnis.
Mirjam Puchner macht als Dritte den Stockerlplatz der ÖSV-Damen komplett.
Auch der starke sechste Rang von Conny Hütter sowie das emotionale Comeback von Nina Ortlieb (10.) sorgen für einen gelungenen Ski-Ergebnis-Auftakt aus rot-weiß-roter Sicht.
