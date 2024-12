Traumstart für Österreichs Speed-Team in die neue Saison!

Cornelia Hütter gewinnt gleich die erste Abfahrt des WM-Winters bei der Premiere der Frauen in Beaver Creek und sorgt damit auch für den ersten ÖSV-Sieg in dieser Saison.

Die Gewinnerin der kleinen Kristallkugel 2023/24 hängt auf der "Birds of Prey" Sofia Goggia (ITA) um 16 Hundertstelsekunden ab, Platz drei geht an Lara Gut-Behrami (SUI/+0,34).

Rennergebnis >>>

Für Hütter ist es ihr insgesamt siebenter Weltcup-Sieg, der dritte in der Abfahrt.

Haaser stark - Ortlieb mit geglücktem Comeback

Zweitbeste Österreicherin ist Ricarda Haaser auf dem starken fünften Rang (+056), zwischenzeitlich liegt die Tirolerin sogar auf Bestzeit-Kurs.

Insgesamt landen sieben Österreicherinnen in den Top 30. Mirjam Puchner, Stephanie Venier und Christina Ager belegen die Ränge 15, 17 und 20. Nina Ortlieb wird bei ihrem Comeback nach schwerer Verletzung 22., Ariane Rädler wird 23.

Lisa Grill und Michelle Niederwieser schaffen es nicht in die Top 30.

Hütter fängt Top-Duo ab

Die Positionen schienen bezogen, als Comebackerin Goggia und Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Gut-Behrami das Klassement nach Nummer acht angeführt hatten. Doch mit Nummer 11 legte Hütter nach nicht so guten Leistungen im Training eine kompromisslose Fahrt hin.

"Ich habe mir gedacht, ich muss mich im Rennen mehr zusammenreißen, weil es interessiert keinen, was im Training war", sagt Hütter im ORF. "Ich habe es mit Rennfahren gemacht, sicher nicht mit gutem Skifahren. Die Geräte (Ski, Anm.) sind gegangen. Ich habe schauen müssen, dass ich nachkomme."

Hütter musste um den ersten österreichischen Sieg im Ski-Weltcup im Winter der Heim-WM noch einige Zeit bangen, denn nach der Schweizerin Michelle Gisin (+0,72) fuhren vor allem mit den Startnummern 24 und 27 auch die tschechische Olympiasiegerin Ester Ledecka (+0,60) und zur Freude der Heim-Fans die US-Amerikanerin Lauren Macuga (+0,52) in die Top Ten. Sie alle blieben u.a. vor der italienischen Mitfavoritin Federica Brignone (+0,87).

Es ist der siebente Weltcupsieg Hütters, der dritte in der Abfahrt. Die anderen beiden hatte sie 2017 in Lake Louise sowie heuer im März in Saalbach gefeiert. Die übrigen vier Erfolge gelangen der 32-Jährigen im Super-G.

Ergebnis der Abfahrt:

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup