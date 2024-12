Lindsey Vonn kommt ihrem Comeback im Ski-Weltcup immer näher.

Vor dem angepeilten Wiedereinstieg in St. Moritz in der kommenden Woche ist die 40-jährige US-Amerikanerin bei den Rennen in Beaver Creek an diesem Wochenende (im LIVE-Ticker) als Vorläuferin unterwegs. Ihren ersten Einsatz hatte Vonn bereits im ersten Abfahrts-Training am Mittwoch.

Das Comeback der Olympiasiegerin und zweifachen Weltmeisterin nach sechs Jahren Pause und mit künstlichem Kniegelenk scheidet die Geister.

Zuletzt sorgte unter anderem ein Interview von Michaela Dorfmeister für Aufsehen, in dem sie über Vonn sagte: "Sie sollte einen Psychologen aufsuchen."

"Das habe ich so nicht gesagt. Alle Medien haben es übernommen, aber keiner hat nachgefragt, wie ich es gemeint habe", rudert Dorfmeister gegenüber LAOLA1 nun zurück.

Die Niederösterreicherin, die ihre Ski-Karriere 2006 nach Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen in Turin beendete, klärt auf:

"Vonn hat ihr Karriereende nicht gut verarbeitet"

(Text wird unter dem Video fortgesetzt)

"Ich hatte das große Glück, dass ich aufhören konnte, als ich am erfolgreichsten war und ich konnte selbst entscheiden, wann Schluss ist. Bei Lindsey hat der Körper einfach nicht mehr mitgespielt nach ihren vielen Verletzungen. Sie konnte nicht aufhören, wann sie wollte, sondern musste aufhören. Damit hat sie, glaube ich, ein Problem. Ich habe mir dann erlaubt zu sagen, dass sie diesbezüglich professionelle Hilfe in Anspruch hätte nehmen sollen. Ich bin der Meinung, dass sie ihr Karriereende damals nicht gut verarbeitet hat."

Vonn brauche für sich selbst einen positiven Abschluss ihrer Karriere, meint Dorfmeister. Daher nun das Comeback.

Den Wiedereinstieg der US-Amerikanerin in den Weltcup sieht der ehemalige ÖSV-Star weiter kritisch, vor allem, weil Vonn mit einem zum Teil künstlichen Knie an den Start geht.

"Sie geht schon ein gewaltiges Risiko ein. Sie ist 40, wenn da wirklich was passiert, sie sich verletzt... Ich weiß nicht, ob man sich das antun muss. Aber sie macht es und man muss ihre Entscheidung akzeptieren."

"Dann kann sie ohne weiteres unter die Top 15 fahren"

Die skifahrerischen Qualitäten der ehemaligen Speed-Queen und Gewinnerin von 82 Weltcup-Rennen sind für Dorfmeister unbestritten. Die 51-Jährige traut Vonn einiges zu:

"Sie hat ein Gefühl am Ski. Wenn die Piste und der Lauf passt, wenn viel in Hocke zu fahren ist und Gleitkurven – das war immer ihr Steckenpferd – kann sie ohne weiteres unter die Top 15 fahren."

Lindsey Vonn kehrt zurück! Die besten Bilder der Speed-Queen