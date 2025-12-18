Jahr
Erster
Zweiter
Dritter
2025
Odermatt (SUI)
Von Allmen (SUI)
Paris (SUI)
2024
Odermatt (SUI)
Von Allmen (SUI)
Cochran-Siegle (USA)
2023
Paris (ITA)
Kilde (NOR)
Bennett (USA)
Bennett (USA)
Kilde (NOR)
Odermatt (SUI)
2022
Kilde (NOR)
Clarey (FRA)
Casse (ITA)
Kriechmayr (AUT)
Odermatt (SUI)
Mayer (AUT)
2021
Bennett (USA)
Striedinger (AUT)
Hintermann (SUI)
2020
Kilde (NOR)
Cochran-Siegle (USA)
Feuz (SUI)
2018
Kilde (NOR)
Franz (AUT)
Feuz (SUI)
2017
Svindal (NOR)
Jansrud (NOR)
Franz (AUT)
2016
Franz (AUT)
Svindal (NOR)
Nyman (USA)
2015
Svindal (NOR)
Fayed (FRA)
Jansrud (NOR)
2014
Nyman (USA)
Jansrud (NOR)
Paris (ITA)
2013
Guay (CAN)
Jansrud (NOR)
Clarey (FRA)
2012
Nyman (USA)
Perko (SLO)
Guay (CAN)
2010
Zurbriggen (SUI)
Baumann (AUT)
Cuche (SUI)
2009
Osborne-Paradies (CAN)
Scheiber (AUT)
Hoffmann/Clarey
2008
Walchhofer (AUT)
Miller (USA)
Osborne-Paradis (CAN)
2007
Walchhofer (AUT)
Cuche (SUI)
Macartney (USA)
2006
Nyman (USA)
Cuche (SUI)
Strobl (AUT)
2005
Büchel (LIE)
Walchhofer (AUT)
Guay (CAN)
2004
Rauffer (D)
Grünfelder (SUI)
Grugger (AUT)
2003
Deneriaz (FRA)
Walchhofer (AUT)
Knauß (AUT)
2002
Deneriaz (FRA)
Walchhofer (AUT)
J. Strobl (AUT)
2001
Eberharter (AUT)
Walchhofer (AUT)
Aamodt (NOR)
Ghedina (ITA)
Kjus (NOR)
Sulzenbacher (ITA)
1999
Schifferer (AUT)
Ghedina (ITA)
Maier (AUT)
Ghedina (ITA)
J. Strobl (AUT)
Podivinsky (CAN)
1998
Ghedina (ITA)
Kjus (NOR)
Franz (AUT)
Kjus (NOR)
Franz (AUT)
Maier (AUT)
1996
Ghedina (ITA)
Alphand (FRA)
J. Strobl (AUT)
Alphand (FRA)
Skaardal (NOR)
Ghedina (ITA)
1995
Ortlieb (AUT)
Gigandet (SUI)
Alphand (FRA)
1993
Ortlieb (AUT)
Mahrer (SUI)
Cretier (FRA)
Foser (LIE)
Franz (AUT)
Giradelli (LUX)
1992
Stock (AUT)
Besse (SUI)
Kitt (USA)
Besse (SUI)
Thorsen (NOR)
Ortlieb (AUT)
1991
Heinzer (SUI)
Stock (AUT)
Skaardal (NOR)
1990
Skaardal (NOR)
Boyd (CAN)
Alphand (FRA)
Heinzer (SUI)
Huber (D)
Skaardal (NOR)
1989
Zurbriggen (SUI)
Heinzer (SUI)
Ghedina (ITA)
1988
Höflehner (AUT)
Ortlieb (AUT)
Müller (SUI)
Müller (SUI)
Assinger (AUT)
Boyd (CAN)
1987
Boyd (CAN)
Zurbriggen (SUI)
Stemmle (CAN)
1986
Boyd (CAN)
Mair (ITA)
Wasmeier (D)
1985
Wirnsberger (AUT)
Müller (AUT)
Wildgruber (D)
1984
Höflehner (AUT)
Cathomen (SUI)
Wirnsberger (AUT)
1983
Räber (SUI)
Brooker (CAN)
Podborski (CAN)
1982
Klammer (AUT)
Müller (SUI)
Räber (SUI)
Cathomen (SUI)
Resch (AUT)
Klammer (AUT)
1981
Resch (AUT)
Bartelski (GBR)
Stock (AUT)
1980
Müller (SUI)
Weirather (AUT)
Podborski (CAN)
Weirather (AUT)
Spiess (AUT)
Müller (SUI)
1979
Müller (SUI)
Haker (NOR)
Grissmann (AUT)
1978
Haker (NOR)
Müller (SUI)
Read (CAN)
Walcher (AUT)
Müller (SUI)
Vesti (SUI)
1977
Plank (ITA)
Wirnsberger (AUT)
Klammer (AUT)
1976
Klammer (AUT)
Walcher (AUT)
Russi (AUT)
Klammer (AUT)
Plank (ITA)
Haker (NOR)
1975
Klammer (AUT)
Haker (NOR)
Russi (SUI)
1972
Russi (SUI)
Berthod (SUI)
Lafferty (USA)
Collombin (SUI)
Cordin (AUT)
Zwilling (AUT)
1970
Russi (SUI)
Cordin (AUT)
Milne (AUS)
1969
Dätwyler (SUI)
Duvillard (FRA)
R. Sailer (AUT)
Erfolgreichste Nationen in Gröden
Nation
Gesamt
DH
SG
RTL
SL
KB
Top3
Österreich
25
19
5
1
-
-
81
Schweiz
24
16
4
1
-
3
65
Norwegen
18
8
10
-
-
-
42
Italien
8
5
2
-
1
-
22
USA
7
5
1
-
-
1
18
Kanada
4
4
-
-
-
-
20
Frankreich
4
3
-
-
1
-
15
Liechtenstein
2
2
-
-
-
-
7
Deutschland
2
1
1
-
-
-
7
Erfolgreichste Läufer in Gröden
Läufer
Siege
DH
SG
KB
Top 3
Aksel Svindal NOR
7
2
5
-
7
Aleksander Aamodt Kilde NOR
5
1
1
-
7
Peter Müller SUI
4
3
-
1
11
Michael Walchhofer AUT
4
2
2
-
8
Kristian Ghedina ITA
4
4
-
-
7
Franz Klammer AUT
4
4
-
-
5
Vincent Kriechmayr AUT
3
1
2
-
4
Franz Heinzer SUI
3
2
-
1
4
Steven Nyman USA
3
3
-
-
3
Kjetil Jansrud NOR
2
1
1
-
11
Marco Odermatt SUI
2
2
-
-
6
Patrick Ortlieb AUT
2
2
-
-
4
Rob Boyd CAN
2
2
-
-
4
Lasse Kjus NOR
2
1
1
-
4
Bernard Russi SUI
2
2
-
-
4
Pirmin Zurbriggen SUI
2
1
1
-
3
Bryce Bennett USA
2
2
-
-
2
Helmut Höflehner AUT
2
2
-
-
2
Antoine Deneriaz FRA
2
2
-
-
2
Erik Guay CAN
1
1
-
-
6
Leonhard Stock AUT
1
1
-
-
6
Bode Miller USA
1
-
1
-
4
Didier Cuche SUI
1
-
1
-
4
Atle Skaardal NOR
1
1
-
-
4
Erik Haaker NOR
1
1
-
-
4
Luc Alphand FRA
1
1
-
-
4
Max Franz AUT
1
1
-
-
3
Peter Wirnsberger AUT
1
1
-
-
3
Marco Büchel LIE
1
1
-
-
3
Mattia Casse ITA
1
-
1
-
2
William Besse SUI
1
1
-
-
2
Erwin Resch AUT
1
1
-
-
2
Herbert Plank ITA
1
1
-
-
2
Harti Weirather AUT
1
1
-
-
2
Conradin Cathomen SUI
1
1
-
-
2
Didier Defago SUI
1
-
1
-
2
Stephan Eberharter AUT
1
1
-
-
2
Urs Raeber SUI
1
1
-
-
2
Manuel Osborne-Paradis CAN
1
1
-
-
2
Beat Feuz SUI
1
-
1
-
1