Gröden, Abfahrt - Siegerliste und Statistik

Die komplette Siegerliste der Abfahrt in Gröden – von Franz Klammer bis zu den Stars von heute. Siegerliste und Statistiken:

Jahr

Erster

Zweiter

Dritter

2025

Odermatt (SUI)

Von Allmen (SUI)

Paris (SUI)

2024

Odermatt (SUI)

Von Allmen (SUI)

Cochran-Siegle (USA)

2023

Paris (ITA)

Kilde (NOR)

Bennett (USA)

Bennett (USA)

Kilde (NOR)

Odermatt (SUI)

2022

Kilde (NOR)

Clarey (FRA)

Casse (ITA)

Kriechmayr (AUT)

Odermatt (SUI)

Mayer (AUT)

2021

Bennett (USA)

Striedinger (AUT)

Hintermann (SUI)

2020

Kilde (NOR)

Cochran-Siegle (USA)

Feuz (SUI)

2018

Kilde (NOR)

Franz (AUT)

Feuz (SUI)

2017

Svindal (NOR)

Jansrud (NOR)

Franz (AUT)

2016

Franz (AUT)

Svindal (NOR)

Nyman (USA)

2015

Svindal (NOR)

Fayed (FRA)

Jansrud (NOR)

2014

Nyman (USA)

Jansrud (NOR)

Paris (ITA)

2013

Guay (CAN)

Jansrud (NOR)

Clarey (FRA)

2012

Nyman (USA)

Perko (SLO)

Guay (CAN)

2010

Zurbriggen (SUI)

Baumann (AUT)

Cuche (SUI)

2009

Osborne-Paradies (CAN)

Scheiber (AUT)

Hoffmann/Clarey

2008

Walchhofer (AUT)

Miller (USA)

Osborne-Paradis (CAN)

2007

Walchhofer (AUT)

Cuche (SUI)

Macartney (USA)

2006

Nyman (USA)

Cuche (SUI)

Strobl (AUT)

2005

Büchel (LIE)

Walchhofer (AUT)

Guay (CAN)

2004

Rauffer (D)

Grünfelder (SUI)

Grugger (AUT)

2003

Deneriaz (FRA)

Walchhofer (AUT)

Knauß (AUT)

2002

Deneriaz (FRA)

Walchhofer (AUT)

J. Strobl (AUT)

2001

Eberharter (AUT)

Walchhofer (AUT)

Aamodt (NOR)

Ghedina (ITA)

Kjus (NOR)

Sulzenbacher (ITA)

1999

Schifferer (AUT)

Ghedina (ITA)

Maier (AUT)

Ghedina (ITA)

J. Strobl (AUT)

Podivinsky (CAN)

1998

Ghedina (ITA)

Kjus (NOR)

Franz (AUT)

Kjus (NOR)

Franz (AUT)

Maier (AUT)

1996

Ghedina (ITA)

Alphand (FRA)

J. Strobl (AUT)

Alphand (FRA)

Skaardal (NOR)

Ghedina (ITA)

1995

Ortlieb (AUT)

Gigandet (SUI)

Alphand (FRA)

1993

Ortlieb (AUT)

Mahrer (SUI)

Cretier (FRA)

Foser (LIE)

Franz (AUT)

Giradelli (LUX)

1992

Stock (AUT)

Besse (SUI)

Kitt (USA)

Besse (SUI)

Thorsen (NOR)

Ortlieb (AUT)

1991

Heinzer (SUI)

Stock (AUT)

Skaardal (NOR)

1990

Skaardal (NOR)

Boyd (CAN)

Alphand (FRA)

Heinzer (SUI)

Huber (D)

Skaardal (NOR)

1989

Zurbriggen (SUI)

Heinzer (SUI)

Ghedina (ITA)

1988

Höflehner (AUT)

Ortlieb (AUT)

Müller (SUI)

Müller (SUI)

Assinger (AUT)

Boyd (CAN)

1987

Boyd (CAN)

Zurbriggen (SUI)

Stemmle (CAN)

1986

Boyd (CAN)

Mair (ITA)

Wasmeier (D)

1985

Wirnsberger (AUT)

Müller (AUT)

Wildgruber (D)

1984

Höflehner (AUT)

Cathomen (SUI)

Wirnsberger (AUT)

1983

Räber (SUI)

Brooker (CAN)

Podborski (CAN)

1982

Klammer (AUT)

Müller (SUI)

Räber (SUI)

Cathomen (SUI)

Resch (AUT)

Klammer (AUT)

1981

Resch (AUT)

Bartelski (GBR)

Stock (AUT)

1980

Müller (SUI)

Weirather (AUT)

Podborski (CAN)

Weirather (AUT)

Spiess (AUT)

Müller (SUI)

1979

Müller (SUI)

Haker (NOR)

Grissmann (AUT)

1978

Haker (NOR)

Müller (SUI)

Read (CAN)

Walcher (AUT)

Müller (SUI)

Vesti (SUI)

1977

Plank (ITA)

Wirnsberger (AUT)

Klammer (AUT)

1976

Klammer (AUT)

Walcher (AUT)

Russi (AUT)

Klammer (AUT)

Plank (ITA)

Haker (NOR)

1975

Klammer (AUT)

Haker (NOR)

Russi (SUI)

1972

Russi (SUI)

Berthod (SUI)

Lafferty (USA)

Collombin (SUI)

Cordin (AUT)

Zwilling (AUT)

1970

Russi (SUI)

Cordin (AUT)

Milne (AUS)

1969

Dätwyler (SUI)

Duvillard (FRA)

R. Sailer (AUT)

Erfolgreichste Nationen in Gröden

Nation

Gesamt

DH

SG

RTL

SL

KB

Top3

Österreich

25

19

5

1

-

-

81

Schweiz

24

16

4

1

-

3

65

Norwegen

18

8

10

-

-

-

42

Italien

8

5

2

-

1

-

22

USA

7

5

1

-

-

1

18

Kanada

4

4

-

-

-

-

20

Frankreich

4

3

-

-

1

-

15

Liechtenstein

2

2

-

-

-

-

7

Deutschland

2

1

1

-

-

-

7

Erfolgreichste Läufer in Gröden

Läufer

Siege

DH

SG

KB

Top 3

Aksel Svindal NOR

7

2

5

-

7

Aleksander Aamodt Kilde NOR

5

1

1

-

7

Peter Müller SUI

4

3

-

1

11

Michael Walchhofer AUT

4

2

2

-

8

Kristian Ghedina ITA

4

4

-

-

7

Franz Klammer AUT

4

4

-

-

5

Vincent Kriechmayr AUT

3

1

2

-

4

Franz Heinzer SUI

3

2

-

1

4

Steven Nyman USA

3

3

-

-

3

Kjetil Jansrud NOR

2

1

1

-

11

Marco Odermatt SUI

2

2

-

-

6

Patrick Ortlieb AUT

2

2

-

-

4

Rob Boyd CAN

2

2

-

-

4

Lasse Kjus NOR

2

1

1

-

4

Bernard Russi SUI

2

2

-

-

4

Pirmin Zurbriggen SUI

2

1

1

-

3

Bryce Bennett USA

2

2

-

-

2

Helmut Höflehner AUT

2

2

-

-

2

Antoine Deneriaz FRA

2

2

-

-

2

Erik Guay CAN

1

1

-

-

6

Leonhard Stock AUT

1

1

-

-

6

Bode Miller USA

1

-

1

-

4

Didier Cuche SUI

1

-

1

-

4

Atle Skaardal NOR

1

1

-

-

4

Erik Haaker NOR

1

1

-

-

4

Luc Alphand FRA

1

1

-

-

4

Max Franz AUT

1

1

-

-

3

Peter Wirnsberger AUT

1

1

-

-

3

Marco Büchel LIE

1

1

-

-

3

Mattia Casse ITA

1

-

1

-

2

William Besse SUI

1

1

-

-

2

Erwin Resch AUT

1

1

-

-

2

Herbert Plank ITA

1

1

-

-

2

Harti Weirather AUT

1

1

-

-

2

Conradin Cathomen SUI

1

1

-

-

2

Didier Defago SUI

1

-

1

-

2

Stephan Eberharter AUT

1

1

-

-

2

Urs Raeber SUI

1

1

-

-

2

Manuel Osborne-Paradis CAN

1

1

-

-

2

Beat Feuz SUI

1

-

1

-

1

