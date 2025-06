Fix! Marcel Hirscher kündigt zweites Comeback an

"Now you can call it a comeback." - Mit diesen Worten kündigt Marcel Hirscher seine neuerliche Rückkehr in den Ski-Weltcup in der kommenden Saison an.

Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger, der 2019 eigentlich sein Karriereende verkündet hatte, will sich nach seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss noch einmal zurückkämpfen.

"Die Reha ist sehr gut verlaufen, das Athletik-Training läuft. Es macht Spaß, wieder ein professioneller Athlet zu sein", sagt Hirscher in einem Video auf Instagram. "Ich bin bereit für eine weitere Saison."

Neue FIS-Regel mitentscheidend für neuerliche Rückkehr

Mitentscheidend für die neuerliche Rückkehr ist die Entscheidung der FIS, die es Sportlern, die wie Hirscher in der vergangenen Saison eine Wild Card haben, erlaubt, ein "Protected Ranking" - also eine Art "Verletztenstatus" - in Anspruch zu nehmen.

Das bedeutet, der Salzburger kann seine Wild Card quasi in die kommende Saison mitnehmen. Nachdem Hirscher im vergangenen Winter bis zu 20 Mal starten hätte dürfen, aber nach dem dritten Rennen einen Kreuzbandriss erlitten hat, bleiben ihm noch 17 Starts.

"Habe nie infrage gestellt, dass ich Rennfahren will"

"Ich habe mir die Frage gestellt: Was will ich in Zukunft vom Leben und was will das Leben von mir. Auch in den schwierigsten Momenten ist diese Frage immer schnell beantwortet gewesen: Ich will Skirennfahren und da weitertun und das werde ich jetzt auch machen", ist der Annaberger bereits voller Tatendrang. "Ich habe nie infrage gestellt, dass ich Rennfahren will, dass ich die Leidenschaft für diesen Sport habe. Wenn ich Chance dazu bekommen, werde ich diese nützen."

Wichtig für den 36-Jährigen war auch, den Rückhalt seiner Familie und seines Teams zu spüren: "Jeder ist 100 Prozent dahinter. Jeder will, dass ich diese Chance nochmal nütze."

Datum für Rückkehr noch offen

Hirscher stellt sich auf einen "sportlichen Sommer" ein. "Aktuell geht es aus der Reha-Phase in den Athleten-Modus mit höheren Trainingsumfängen und höheren Belastungen. Wieder so intensiv zu trainieren, macht mir sehr viel Freude", erklärt der Sieger von 67 Weltcuprennen.

Im September und nach grünem Licht der Ärzte will er wieder mit dem Skifahren beginnen, wann genau er wieder in den Skizirkus einsteigt, ist noch offen. "Wann ich endlich wieder am Start eines Weltcuprennens stehen kann, ist noch nicht mit Sicherheit zu beantworten. Aber, wenn es nach mir geht, dann lieber früher als später", betont Hirscher.

Der Heilungsverlauf verlange nach wie vor "viel Geduld". Hirscher weiter: "Es gibt keine Abkürzung nach so einer Verletzung, auch für mich nicht."

Die Weltcup-Saison beginnt wie schon in den vergangenen Jahren in Sölden am letzten Oktober-Wochenende (25./26.10.), Höhepunkt sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo von 6. bis 22. Februar 2026.

Die 15 besten Skifahrer Österreichs aller Zeiten