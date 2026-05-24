In Overtime: Montreal Canadiens kassieren Ausgleich in East-Final

Die Carolina Hurricanes schaffen am Samstag den 1:1-Serien-Ausgleich im Eastern-Conference-Final der NHL-Playoffs. Gegen die Montreal Canadiens setzt man sich zuhause mit einem 3:2 nach Overtime durch.

Nikolaj Ehlers schnürt einen Doppelpack, trifft zunächst zum 2:1 im zweiten Drittel (38.), und dann in der Verlängerung zum 3:2-Siegtreffer (64.).

Die Siegessequenz beginnt damit, dass ein zurückweichender Jalen Chatfield den Puck zurück in die neutrale Zone zu Mark Jankowski prallen lässt. Jankowski schickt eine schnelle Weiterleitung zu Ehlers, der mit voller Geschwindigkeit in die Zone eindringt und einen klaren Schuss auf Dobes hat.

"Der einfachste Assist meines Lebens bei diesem einen", sagt Jankowski. "Einfach zu ihm in der neutralen Zone stochern und ihn den Rest erledigen lassen."

Ohne Reinbacher

Zuvor trifft Eric Robinson zur Führung für Carolina (3.), Josh Anderson (12., 53.) trifft zwischenzeitlich jeweils zum Ausgleich.

"Das Wichtigste war die Schussmentalität", sagt Ehlers über die Nutzung von Playoff-Chancen. "Wenn ich das habe, dann fühlen sich meine Beine viel besser an. ... Also hat es bisher ziemlich gut funktioniert und es ist etwas, das ich beibehalten möchte."

David Reinbacher kommt bei Montreal nicht zum Einsatz.