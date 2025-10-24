NEWS

Wie Kristoffersen seine Chancen auf den Gesamtweltcup einschätzt

Der Norweger will die fünfte große Kugel von Marco Odermatt verhindern. Der Norweger rechnet vor, was dafür notwendig wäre.

Wie Kristoffersen seine Chancen auf den Gesamtweltcup einschätzt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Henrik Kristoffersen hält es grundsätzlich für machbar, als reiner Techniker im Ski-Weltcup Marco Odermatt die große Kristallkugel streitig zu machen.

"Ich glaube, es ist möglich, aber es ist sehr, sehr schwierig", meinte der Norweger am Freitag beim "FIS Race Talk" in Sölden.

"Du musst ihn im Riesentorlauf oft schlagen, zwischen acht und zehn Siege holen und 18-, 19-mal am Podest sein, dann kannst du dir auch ein paar Patzer erlauben."

2024/25 fehlten über 600 Punkte

Kristoffersen, der nur Slalom und Riesentorlauf bestreitet, hatte in der Vorsaison in der Gesamtabrechnung hinter Odermatt den zweiten Platz belegt - allerdings mit 605 Punkten weniger.

"Wenn er 2.000 Punkte macht, kannst du es vergessen mit einer Disziplin weniger", betonte Kristoffersen. Der Schweizer Odermatt könnte in dieser Saison zum fünften Mal nacheinander den Gesamtweltcup gewinnen.

Brignone spricht erneut über Olympia

Podiumsgast bei dem Format war auch Federica Brignone, die Gesamtweltcup-Siegerin 2024/25, die aktuell nach einem Schien- und Wadenbeinbruch und einem Kreuzbandriss an ihrer Rückkehr arbeitet.

Ob die Italienerin bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina d'Ampezzo starten können wird, wisse sie noch nicht, erklärte sie erneut.

"Ich versuche es, ich arbeite wirklich hart dafür", sagte Brignone und ergänzte: "Man wird mich sicher dort bei den Rennen sehen, wenn ich bereit bin, wenn mein Körper das will und ich auf meinem gewohnten Level sein kann."

Mehr zum Thema

Die besten Schnappschüsse Söldens Skiweltcup-Geschichte

Die besten Schnappschüsse Söldens Skiweltcup-Geschichte

Ski Alpin
ÖSV-RTL-Frauen? "Habe gehört, dass sie nicht trainierbar sind"

ÖSV-RTL-Frauen? "Habe gehört, dass sie nicht trainierbar sind"

Ski Alpin
3
Lara Gut-Behrami: Das plant sie nach ihrer Karriere

Lara Gut-Behrami: Das plant sie nach ihrer Karriere

Ski Alpin
1
Pinturault: Braucht "einen Tsunami im FIS-Vorstand"

Pinturault: Braucht "einen Tsunami im FIS-Vorstand"

Ski Alpin
Hier siehst du den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden im TV und Stream

Hier siehst du den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden im TV und Stream

Ski Alpin
Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Programm für den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden 2025

Ski Alpin
Scheib: "Was ich am meisten brauche, konnte ich nicht trainieren"

Scheib: "Was ich am meisten brauche, konnte ich nicht trainieren"

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Marco Odermatt Henrik Kristoffersen Federica Brignone