ÖSV-Springer Wörgötter bei Sommer-GP-Auftakt am Podest

Erfolgsnachricht von Österreichs Skispringern aus Wisla!

Der 23-jährige Marco Wörgötter holt sich bei der ersten Station des Sommer-Grand-Prixs den zweiten Platz.

Der Sieg geht an Naoki Nakamura aus Japan. Er gewinnt nach einem Sprung auf 129 und 135 Metern mit einem Vorsprung von 5,7 Punkten auf den Österreicher.

Dritter wird der Olympia-Dritte der Normalschanze Gregor Deschwanden aus der Schweiz.

Kraft, Hörl und Co. fehlen hingegen in Polen ebenso wie unter anderem Olympiasieger Philipp Raimund und Domen Prevc (mehr dazu >>>).

Auch im Sommer sorgt Disqualifikation für Aufregung

Bereits im Winter kam es nach zahlreichen Disqualifikationen zu Unruhe im Skisprunglager, auch in Wisla wurde ein Springer ausgeschlossen.

Der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal wird im Nachhinein aus der Ergebnisliste gestrichen, nachdem das Sicherheitsband seiner Bindung im ersten Durchgang wegen eines blockierten Verschlusses nicht ordnungsgemäß am Schuh befestigt gewesen war. Zuvor belegt er Rang sechs.

Slowenischer Sieg bei Frauen

Bei den Frauen siegt die Slowenin Ema Klinec vor Silje Opseth (NOR). Ihr Vorsprung ist beträchtlich. Er beträgt 16,3 Punkte. Der dritte Platz geht an die Französin Josephine Pagnier.

Auch bei den Frauen fehlen große Namen wie unter anderem die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nika Prevc sowie Nozomi Maruyama.