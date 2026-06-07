5. Sieg in Serie! Deutscher dominiert das Erzbergrodeo
Unschlagbar! Manuel Lettenbichler dominiert das Erzbergrodeo und lässt die Konkurrenz mit einer Ansage zittern. Die Finisher - das Ergebnis 2026.
Das Red Bull Erzbergrodeo feiert sein 30-jähriges Jubiläum, doch die Schlagzeile am Sonntag bleibt dieselbe: Manuel Lettenbichler ist nicht zu biegen.
Der Deutsche dominiert das „World Xtreme Enduro Supreme“ und feiert seinen fünften Triumph in Folge.
Historischer Triumph
Damit zieht Lettenbichler in der ewigen Bestenliste mit den Legenden Graham Jarvis und Taddy Blazusiak gleich und untermauert endgültig seinen eigenen Legenden-Status am „Berg aus Eisen“.
Nach einer Fahrzeit von 03:05:39 Stunden erreicht Lettenbichler das Ziel und zeigt sich im ersten Statement überwältigt:
"Wie ich den Checkpoint ‚Lazy Noon‘ erreicht habe, hab ich mir gedacht: Das gibt's ja gar nicht, schon wieder ein Sieg. Ich kann das alles gar nicht glauben."
Sieg mit 9 Minuten Vorsprung
Hinter dem Seriensieger landet der Kanadier Trystan Hart mit knapp neun Minuten Rückstand auf dem zweiten Platz.
Das Podium komplettiert der Spanier Mario Roman Serrano.
Walkner bester Österreicher
Besonders erfreulich aus heimischer Sicht: Michael Walkner holt als bester Österreicher den starken siebten Rang.
Auch Dieter Rudolf schafft es innerhalb der Zeitvorgabe ins Ziel und belegt den 14. Platz.
Kampfansage nach Rekordsieg
Für die Konkurrenz gibt es zudem eine Kampfansage: Der "Unschlagbare“ kündigt direkt nach dem Rennen an, auch in den kommenden Jahren am Erzberg an den Start gehen zu wollen.
Ergebnis - die Finisher des Erzbergrodeos 2026:
1. Manuel Lettenbichler (GER, KTM) – 03:05:39,953
2. Trystan Hart (CAN, KTM) – 03:14:10,574
3. Mario Roman Serrano (ESP, MR74) – 03:18:10,926
4. Teodor Kabakchiev (BUL, Sherco) – 03:22:01,999
5. Mitch Brightmore (GBR, GASGAS) – 03:24:56,786
6. James Moore (RSA, Beta) – 03:32:34,902
7. Michael Walkner (AUT, GASGAS) – 03:33:52,356
8. Ashton Brightmore (GBR, GASGAS) – 03:36:00,386
9. Eddie Karlsson (SWE, Stark Future) – 03:42:48,963
10. Graham Jarvis (GBR, Jarv-E) – 03:45:56,317
11. Lorenzo Gandola (ITA, Sherco) – 03:46:15,052
12. Toby Martyn (GBR, Stark Future) – 03:47:30,288
13. Cody Webb (USA, Yamaha) – 03:49:28,171
14. Dieter Rudolf (AUT, GASGAS) – 03:51:21,763
15. Ryder Leblond (USA, Husqvarna) – 03:59:15,329