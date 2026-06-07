5. Sieg in Serie! Deutscher dominiert das Erzbergrodeo

Das Red Bull Erzbergrodeo feiert sein 30-jähriges Jubiläum, doch die Schlagzeile am Sonntag bleibt dieselbe: Manuel Lettenbichler ist nicht zu biegen.

Der Deutsche dominiert das „World Xtreme Enduro Supreme“ und feiert seinen fünften Triumph in Folge.

Historischer Triumph

Damit zieht Lettenbichler in der ewigen Bestenliste mit den Legenden Graham Jarvis und Taddy Blazusiak gleich und untermauert endgültig seinen eigenen Legenden-Status am „Berg aus Eisen“.

Nach einer Fahrzeit von 03:05:39 Stunden erreicht Lettenbichler das Ziel und zeigt sich im ersten Statement überwältigt:

"Wie ich den Checkpoint ‚Lazy Noon‘ erreicht habe, hab ich mir gedacht: Das gibt's ja gar nicht, schon wieder ein Sieg. Ich kann das alles gar nicht glauben."

Sieg mit 9 Minuten Vorsprung

Hinter dem Seriensieger landet der Kanadier Trystan Hart mit knapp neun Minuten Rückstand auf dem zweiten Platz.

Das Podium komplettiert der Spanier Mario Roman Serrano.

Walkner bester Österreicher

Besonders erfreulich aus heimischer Sicht: Michael Walkner holt als bester Österreicher den starken siebten Rang.

Auch Dieter Rudolf schafft es innerhalb der Zeitvorgabe ins Ziel und belegt den 14. Platz.

Kampfansage nach Rekordsieg

Für die Konkurrenz gibt es zudem eine Kampfansage: Der "Unschlagbare“ kündigt direkt nach dem Rennen an, auch in den kommenden Jahren am Erzberg an den Start gehen zu wollen.

Ergebnis - die Finisher des Erzbergrodeos 2026:

1. Manuel Lettenbichler (GER, KTM) – 03:05:39,953

2. Trystan Hart (CAN, KTM) – 03:14:10,574

3. Mario Roman Serrano (ESP, MR74) – 03:18:10,926

4. Teodor Kabakchiev (BUL, Sherco) – 03:22:01,999

5. Mitch Brightmore (GBR, GASGAS) – 03:24:56,786

6. James Moore (RSA, Beta) – 03:32:34,902

7. Michael Walkner (AUT, GASGAS) – 03:33:52,356

8. Ashton Brightmore (GBR, GASGAS) – 03:36:00,386

9. Eddie Karlsson (SWE, Stark Future) – 03:42:48,963

10. Graham Jarvis (GBR, Jarv-E) – 03:45:56,317

11. Lorenzo Gandola (ITA, Sherco) – 03:46:15,052

12. Toby Martyn (GBR, Stark Future) – 03:47:30,288

13. Cody Webb (USA, Yamaha) – 03:49:28,171

14. Dieter Rudolf (AUT, GASGAS) – 03:51:21,763

15. Ryder Leblond (USA, Husqvarna) – 03:59:15,329