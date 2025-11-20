NEWS

Fix! Zum Jubiläum steigt am Semmering ein Nachtslalom

Über einen Monat vor dem Weltcup-Wochenende in Niederösterreich wird die Austragung endgültig fixiert.

Fix! Zum Jubiläum steigt am Semmering ein Nachtslalom
Nun ist es auch offiziell: Ende Dezember kehrt der Ski-Weltcup der Frauen auf den Semmering zurück.

Das bestätigte "Sportland Niederösterreich" in einer Pressemitteilung. Die Semmering-Rückkehr wurde nur möglich, weil der eigentliche Veranstaltungsort für diese Saison, Lienz, abgesprungen war.

Allerdings war bis zuletzt unklar, ob die Austragung von Riesentorlauf und Slalom am Zauberberg tatsächlich möglich sei. Andere Medien berichteten davon, dass das Weltcup-Wochenende am Semmering wackeln soll.

Grund dafür sei u.a. laut "Krone" eine fehlende Einigung mit den Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen gewesen sein, die nun unterschrieben wurde.

Nachtslalom als Highlight

Zum 30. Jubiläum des Ski-Weltcups am Semmering steigen also zwei Bewerbe der Frauen. Am 28. Dezember findet der Riesentorlauf statt, Tags darauf gibt es einen Nachtslalom.

"Wir feiern heuer 30 Jahre Skiweltcup am Semmering und das noch dazu mit einem Nachtslalom. Ich freue mich riesig, dass Niederösterreich heuer wieder Austragungsort des Damen-Skiweltcups am Semmering ist und diese internationale Top-Veranstaltung auch heuer bei uns möglich wurde", wird NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Pressemitteilung zitiert.

