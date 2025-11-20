US-Ski-Hoffnung fällt mit Schienbeinbruch aus

Mit einem zwölften Platz beim Riesentorlauf in Sölden ist Katie Hensien voller Hoffnung in die neue Ski-Weltcup-Saison gestartet.

Doch diese Hoffnung fand bereits vor dem zweiten Saisonrennen in Levi ein jähes Ende. Nach einer Verletzung im Training vor dem Rennen verzichtete die US-Amerikanerin auf einen Start beim Slalom.

Für eine genauere Untersuchung kehrte die 25-jährige zurück in die Staaten und dort kam die folgenschwere Diagnose. "Ich habe mir mein Schienbein gebrochen. Es gab aber keine Verschiebungen und meine Bänder sind nicht betroffen", schrieb Hensien auf Instagram.

An ein vorzeitiges Saisonende will die Technik-Spezialistin aber nicht denken: "Ich werde die nächsten paar Wochen pausieren müssen und verpasse damit auch den Heimweltcup in Copper. ABER, meine Saison ist noch nicht vorbei. Ich versuche so schnell wie möglich wieder zurückzukommen"