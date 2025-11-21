NHL: Klatsche für die Red Wings, Strafen für Kasper

Die Detroit Red Wings verlieren in der NHL mit 0:5 gegen die New York Islanders.

Dabei läuft es für das Team von Marco Kasper von Beginn an schlecht. Ritchie (7.) und Shabanov (15.) bringen den Gegner aus New York im ersten Drittel in Führung, im Mitteldrittel erhöhen Barzal (24., Kasper fälschte den Puck unglücklich ab) und Horvat (26.) die Führung. Wegen Unsportlichen Verhaltens kassiert Kasper kurz vor der zweiten Drittelpause eine Zehn-Minuten-Strafe.

Es bleibt nicht seine letzte Strafe. Während Shabanov den Endstand fixiert (47.), holt Kasper sich kurz vor dem Ende noch eine Major Penalty nach einer Schlägerei mit Tony DeAngelo.

Für Detroit ist es die zweite hohe Niederlage gegen die Islanders in dieser Saison. Das erste Aufeinandertreffen hatten die New Yorker mit 7:2 für sich entschieden.

In der Tabelle der Eastern Conference rutscht Detroit durch die Pleite hinter die Islanders auf Rang vier, führt aber weiterhin die Atlantic Division an.

Ovechkin mit nächstem Hattrick

In der Western Conference bleiben die Colorado Avalanche weiter voran, gegen die New York Rangers gelingt ihnen ein 6:3-Sieg.

Noch mehr Tore fallen im Spiel zwischen den Montreal Canadiens und den Washington Capitals: Die Gäste gewinnen mit 8:4. Gleich drei Tore und ein Assist steuert Alexander Ovechkin bei, der erfolgreichste Stürmer der NHL-Geschichte hält nun bei 33 Hattricks und 907 Toren.