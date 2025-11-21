Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET New York Islanders New York Islanders NYI
Endstand
0:5
0:2 , 0:2 , 0:1
  • Calum Ritchie
  • Maxim V. Shabanov
  • Mathew Barzal
  • Bo Horvat
  • Maxim V. Shabanov
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

NHL: Klatsche für die Red Wings, Strafen für Kasper

Für die Detroit Red Wings gibt es gegen die New York Islanders nichts zu holen. Marco Kasper kassiert gleich zwei Strafen.

NHL: Klatsche für die Red Wings, Strafen für Kasper Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Die Detroit Red Wings verlieren in der NHL mit 0:5 gegen die New York Islanders.

Dabei läuft es für das Team von Marco Kasper von Beginn an schlecht. Ritchie (7.) und Shabanov (15.) bringen den Gegner aus New York im ersten Drittel in Führung, im Mitteldrittel erhöhen Barzal (24., Kasper fälschte den Puck unglücklich ab) und Horvat (26.) die Führung. Wegen Unsportlichen Verhaltens kassiert Kasper kurz vor der zweiten Drittelpause eine Zehn-Minuten-Strafe.

Es bleibt nicht seine letzte Strafe. Während Shabanov den Endstand fixiert (47.), holt Kasper sich kurz vor dem Ende noch eine Major Penalty nach einer Schlägerei mit Tony DeAngelo.

Für Detroit ist es die zweite hohe Niederlage gegen die Islanders in dieser Saison. Das erste Aufeinandertreffen hatten die New Yorker mit 7:2 für sich entschieden.

In der Tabelle der Eastern Conference rutscht Detroit durch die Pleite hinter die Islanders auf Rang vier, führt aber weiterhin die Atlantic Division an.

Ovechkin mit nächstem Hattrick

In der Western Conference bleiben die Colorado Avalanche weiter voran, gegen die New York Rangers gelingt ihnen ein 6:3-Sieg.

Noch mehr Tore fallen im Spiel zwischen den Montreal Canadiens und den Washington Capitals: Die Gäste gewinnen mit 8:4. Gleich drei Tore und ein Assist steuert Alexander Ovechkin bei, der erfolgreichste Stürmer der NHL-Geschichte hält nun bei 33 Hattricks und 907 Toren.

7. Woche
Ergebnisse
3 2
1 2
4 1
5 1
1 3
2 1
8 5
4 3
3 2
3 2
4 2
5 1
5 2
2 3
5 2
3 2
3 2
7 4
2 6
4 3
4 3
2 3
1 0
3 2
0 5
4 8
2 1
2 3
6 3
1 4
4 3
2 4
2 3
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
02:00 Uhr
Liveticker
Morgen
04:30 Uhr
Liveticker
Morgen
19:00 Uhr
Liveticker
Morgen
21:30 Uhr
Liveticker
23.11.25
01:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
01:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
01:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
01:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
01:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
01:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
02:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
03:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
04:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
04:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
19:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
22:00 Uhr
Liveticker
23.11.25
23:00 Uhr
Liveticker

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Ohne Rossi: Minnesota bezwingt Hurricanes in Shootout-Krimi

Ohne Rossi: Minnesota bezwingt Hurricanes in Shootout-Krimi

NHL
6
Detroit übernimmt mit Kasper Spitze in Atlantic Division

Detroit übernimmt mit Kasper Spitze in Atlantic Division

NHL
12
Erleben Sie die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 live

Erleben Sie die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 live

Winzone
Vor Raich-Debüt: die ORF-Ski-Experten der letzten Jahre

Vor Raich-Debüt: die ORF-Ski-Experten der letzten Jahre

Ski Alpin
2
Widhölzl erklärt: Das ist Österreichs größte Konkurrenz

Widhölzl erklärt: Das ist Österreichs größte Konkurrenz

Skispringen
2
Fix! Zum Jubiläum steigt am Semmering ein Nachtslalom

Fix! Zum Jubiläum steigt am Semmering ein Nachtslalom

Ski Alpin
Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms

Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Detroit Red Wings Marco Kasper New York Islanders