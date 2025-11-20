Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms

Nach dem spektakulären Auftakt in Sölden ist das Ötztal auch an diesem Wochenende wieder der Nabel des Skiweltcups!

Gurgl ist vom 21. bis 23. November 2025 zum dritten Mal Gastgeber für den Ski-Weltcup.

Auf der Kirchenkar-Weltcup-Piste in Hochgurgl stehen zwei packende Slalom-Rennen auf dem Programm. Los legen diesmal die Männer mit dem Rennen am Samstag. Die Frauen sind am Sonntag an der Reihe. Alle Infos im LIVE-Ticker>>>

Das Rahmenprogramm sorgt für Weltcup-Stimmung an und abseits der Piste.