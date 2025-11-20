NEWS

Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms

Alle Infos zum Ski-Weltcup in Gurgl: Hier findest du das Programm für die Slaloms der Frauen und Männer. Der Zeitplan für das Weltcup-Wochenende in Gurgl:

Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach dem spektakulären Auftakt in Sölden ist das Ötztal auch an diesem Wochenende wieder der Nabel des Skiweltcups!

Gurgl ist vom 21. bis 23. November 2025 zum dritten Mal Gastgeber für den Ski-Weltcup.

Auf der Kirchenkar-Weltcup-Piste in Hochgurgl stehen zwei packende Slalom-Rennen auf dem Programm. Los legen diesmal die Männer mit dem Rennen am Samstag. Die Frauen sind am Sonntag an der Reihe. Alle Infos im LIVE-Ticker>>>

Das Rahmenprogramm sorgt für Weltcup-Stimmung an und abseits der Piste.

test
Foto: ©GEPA

Gurgls Weltcup-Historie

Seit 2023 ist Gurgl Bestandteil des Weltcup-Kalenders. Beim Debüt gab es einen historischen Moment: Manuel Feller, Marco Schwarz und Michael Matt sorgten 2023 für einen ÖSV-Dreifachsieg im Herren-Slalom.

Ein Jahr später lief es für das österreichische Team weniger erfolgreich: 2024 reichte es nicht für einen Podestplatz, stattdessen triumphierte Clement Noël (FRA) vor Kristoffer Jakobsen (SWE) und Atle Lie McGrath (NOR).

Bei den Damen gab es 2024 die Premiere in Gurgl. Mikaela Shiffrin (USA) gewann die Premiere vor Lara Colturi (ALB) und Camille Rast (SUI).

Die Rennen im Überblick

  • Samstag, 22. November 2025

  • Sonntag, 23. November 2025

Rahmenprogramm in Gurgl

Party, Musik und Weltcup-Feeling - das erwartet dich rund um die Rennen:

  • Freitag: Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice, Startnummernverlosung Herren, Live-Musik mit The Good Company

  • Samstag: DJ-Sounds, Startnummernverlosung Damen, Live-Musik mit Moreland, ab 21:00 Uhr Clubbing mit DJ Chaz Washington & Saintro P

Das komplette Programm beim Weltcup in Gurgl:

Tag

Uhrzeit

Event

Ort

Freitag, 21.11.

17:00 Uhr

Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice

Vorplatz Gurgl Carat

18:30 Uhr

Startnummern-Verlosung Männer

Vorplatz Gurgl Carat

19:00 Uhr

Live-Musik mit The Good Company

Vorplatz Gurgl Carat

Samstag, 22.11.

10:30 Uhr

1. Durchgang Slalom, Männer

Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste

13:30 Uhr

2. Durchgang Slalom, Männer

Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste

anschließend

Siegerehrung & Preisübergabe

Hochgurgl, Zielgelände Kirchenkar-Piste

17:00 Uhr

Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice

Vorplatz Gurgl Carat

18:30 Uhr

Startnummern-Verlosung Frauen

Vorplatz Gurgl Carat

19:00 Uhr

Live-Musik mit Moreland

Vorplatz Gurgl Carat

21:00 Uhr

Skiweltcup Clubbing DJ Chaz Washington & Saintro P

Foyer Gurgl Carat

Sonntag, 23.11.

10:30 Uhr

1. Durchgang Slalom, Frauen

Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste

13:30 Uhr

2. Durchgang Slalom, Frauen

Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste

anschließend

Siegerehrung & Preisübergabe

Hochgurgl, Zielgelände Kirchenkar-Piste

Die bisherigen Sieger:innen in Gurgl:

Jahr

Rennen

1.

2.

3.

ÖSV

2024

Männer

Noel (FRA)

Jakobsen (SWE)

Mcgrath (NOR)

9. Gstrein

2024

Frauen

Shiffrin (USA)

Colturi (ALB)

Rast (SUI)

7. Liensberger

2023

Männer

Feller (AUT)

Schwarz (AUT)

Matt (AUT)

Mehr zum Thema

Fix! Zum Jubiläum steigt am Semmering ein Nachtslalom

Fix! Zum Jubiläum steigt am Semmering ein Nachtslalom

Ski Alpin
US-Ski-Hoffnung fällt mit Schienbeinbruch aus

US-Ski-Hoffnung fällt mit Schienbeinbruch aus

Ski Alpin
Mega! Bilder vom neuen Headquarter der Hirscher-Skimarke

Mega! Bilder vom neuen Headquarter der Hirscher-Skimarke

Ski Alpin
15
Ski-Nationenwechsler sollen künftig zur Kasse gebeten werden

Ski-Nationenwechsler sollen künftig zur Kasse gebeten werden

Ski Alpin
4
ÖSV-Alpinchef Mitter will in Gurgl Schritte nach vorne sehen

ÖSV-Alpinchef Mitter will in Gurgl Schritte nach vorne sehen

Ski Alpin
1
Das ist das ÖSV-Aufgebot für den Gurgl-Slalom

Das ist das ÖSV-Aufgebot für den Gurgl-Slalom

Ski Alpin
Medaillenhoffnung Flock taugt die neue Olympia-Bahn

Medaillenhoffnung Flock taugt die neue Olympia-Bahn

Bob
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Obergurgl