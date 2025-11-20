Zeitplan für den Weltcup 2025 in Gurgl - Startzeiten der Slaloms

Gurgls Weltcup-Historie
Seit 2023 ist Gurgl Bestandteil des Weltcup-Kalenders. Beim Debüt gab es einen historischen Moment: Manuel Feller, Marco Schwarz und Michael Matt sorgten 2023 für einen ÖSV-Dreifachsieg im Herren-Slalom.
Ein Jahr später lief es für das österreichische Team weniger erfolgreich: 2024 reichte es nicht für einen Podestplatz, stattdessen triumphierte Clement Noël (FRA) vor Kristoffer Jakobsen (SWE) und Atle Lie McGrath (NOR).
Bei den Damen gab es 2024 die Premiere in Gurgl. Mikaela Shiffrin (USA) gewann die Premiere vor Lara Colturi (ALB) und Camille Rast (SUI).
Die Rennen im Überblick
Samstag, 22. November 2025
10:30 Uhr: 1. Durchgang Männer-Slalom
13:30 Uhr: 2. Durchgang Männer-Slalom
Sonntag, 23. November 2025
10:30 Uhr: 1. Durchgang Frauen-Slalom
13:30 Uhr: 2. Durchgang Frauen-Slalom
Rahmenprogramm in Gurgl
Party, Musik und Weltcup-Feeling - das erwartet dich rund um die Rennen:
Freitag: Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice, Startnummernverlosung Herren, Live-Musik mit The Good Company
Samstag: DJ-Sounds, Startnummernverlosung Damen, Live-Musik mit Moreland, ab 21:00 Uhr Clubbing mit DJ Chaz Washington & Saintro P
Das komplette Programm beim Weltcup in Gurgl:
Tag
Uhrzeit
Event
Ort
Freitag, 21.11.
17:00 Uhr
Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice
Vorplatz Gurgl Carat
18:30 Uhr
Startnummern-Verlosung Männer
Vorplatz Gurgl Carat
19:00 Uhr
Live-Musik mit The Good Company
Vorplatz Gurgl Carat
Samstag, 22.11.
10:30 Uhr
1. Durchgang Slalom, Männer
Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste
13:30 Uhr
2. Durchgang Slalom, Männer
Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste
anschließend
Siegerehrung & Preisübergabe
Hochgurgl, Zielgelände Kirchenkar-Piste
17:00 Uhr
Skiweltcup Clubbing mit DJ Davethevoice
Vorplatz Gurgl Carat
18:30 Uhr
Startnummern-Verlosung Frauen
Vorplatz Gurgl Carat
19:00 Uhr
Live-Musik mit Moreland
Vorplatz Gurgl Carat
21:00 Uhr
Skiweltcup Clubbing DJ Chaz Washington & Saintro P
Foyer Gurgl Carat
Sonntag, 23.11.
10:30 Uhr
1. Durchgang Slalom, Frauen
Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste
13:30 Uhr
2. Durchgang Slalom, Frauen
Hochgurgl, Kirchenkar-Weltcup-Piste
anschließend
Siegerehrung & Preisübergabe
Hochgurgl, Zielgelände Kirchenkar-Piste
Die bisherigen Sieger:innen in Gurgl:
Jahr
Rennen
1.
2.
3.
ÖSV
2024
Männer
Noel (FRA)
Jakobsen (SWE)
Mcgrath (NOR)
9. Gstrein
2024
Frauen
Shiffrin (USA)
Colturi (ALB)
Rast (SUI)
7. Liensberger
2023
Männer
Feller (AUT)
Schwarz (AUT)
Matt (AUT)
