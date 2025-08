Lindsey Vonn darf sich auf prominente Unterstützung freuen.

Wie Ausrüster "HEAD" in einer Presseaussendung verkündet, schließt sich Aksel Lund Svindal ihrem Trainerteam an. Die 40-jährige Speed-Spezialistin ist der festen Überzeugung, dass der Norweger großes Potential besitzt, um sie erfolgreich auf die kommende Saison vorzubereiten.

"Ihn dabei zu haben, während wir uns auf die Olympischen Spiele in Cortina vorbereiten, gibt einen enormen Schub. Bei diesem Comeback geht es darum, Grenzen zu verschieben und zu beweisen, was möglich ist, und ich glaube, Aksel wird mir helfen, den zusätzlichen Vorteil zu erlangen, den ich auf dieser ehrgeizigen Reise brauchen werde", so Vonn, die im Februar nach Olympia endgültig aufhören will.

Svindal sah Zusammenarbeit nicht kommen

Svindal gilt als einer der erfolgreichsten Ski-Athleten überhaupt. Er gewann zweimal den Gesamtweltcup, hält mit 36 Rennsiegen den norwegischen Rekord. Zudem wurde der 42-Jährige zweimal Olympiasieger und fünfmal Weltmeister.

Im Jahr 2019 beendete Svindal seine Karriere. Obwohl er zu seinen aktiven Zeiten mit Vonn zusammen trainierte, zeigte er sich überrascht, dass er ins Team geholt wurde.

"In den Jahren des gemeinsamen Trainings und der gemeinsamen Rennen haben Lindsey und ich viel Vertrauen und Respekt aufgebaut, sodass ich das Gefühl hatte, schnell etwas bewirken zu können. Aber ich war etwas überrascht, als Lindsey mich anrief, aber vor allem fühlte ich mich geehrt. Sie ist eine der absolut besten Skifahrerinnen aller Zeiten, und ich bin sehr beeindruckt von ihrer Entschlossenheit bei diesem Comeback", meinte Svindal.

