Schwerer Sturz überschattet Training auf der Streif

Der Franzose wurde per Helikopter abtransportiert.

Schwerer Sturz überschattet Training auf der Streif Foto: © GEPA
Der Franzose Ken Caillot kommt im zweiten Training für die Abfahrt am Samstag (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker) auf der Streif schwer zu Sturz.

Kurz vor der "Mausefalle" wird der 27-Jährige ausgehoben und rund 40 Meter durch die Luft geschleudert. Nach seinem Sturz kann sich Caillot immerhin kurz aufsetzen und mit den Ersthelfern sprechen, er wird jedoch nach einer ersten Versorgung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Das Training war für rund zehn Minuten unterbrochen. Informationen über die Schwere der Verletzung gibt es noch nicht.

Am Dienstag wurde der Franzose im ersten Training 60. Auch im Vorjahr bestritt er sowohl die Abfahrt (44.) als auch den Super-G (41.) auf der Streif.

Kitzbühel 2026 - Bilder des 2. Trainings

Slideshow starten

15 Bilder

