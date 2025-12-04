NEWS
Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Männer in Beaver Creek
Statt am Freitag geht es für die Abfahrts-Elite schon am Donnerstag um den Sieg auf der "Birds of Prey". LIVE-Infos:
Es ist wieder soweit! Am Donnerstag starten auch die Abfahrer in die Weltcup-Saison 2025/26.
In Beaver Creek findet am Abend (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das erste von drei geplanten Rennen statt. Eigentlich hätte die Abfahrt erst am Freitag über die Bühne gehen sollen, aufgrund der Wetterprognose wurde aber vorverlegt.
Können Österreichs Speed-Spezialisten nach Copper Mountain auch in Beaver Creek überzeugen?
Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek >>>