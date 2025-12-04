Beaver Creek: Auch der Super-G wird vorverlegt

Das Wetter sorgt weiter für Verschiebungen in Beaver Creek!

Weil die Wetterprognosen am Samstag Schneegewitter und Sturm vorhersagen, wurde der geplante Super-G nun von Samstag auf Freitag vorverlegt. Das gab die FIS am Donnerstag offiziell bekannt.

Der Start wird dabei um 19:15 Uhr MEZ über die Bühne gehen (im LIVE-Ticker >>>). Der Samstag bleibt damit als möglicher Reservetag.

Bereits die eigentlich für Freitag vorgesehene Abfahrt wurde um einen Tag vorverlegt und startet bereits am Donnerstag (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Letzter Programmpunkt in Beaver Creek, sofern das Wetter hält, ist der Riesentorlauf am Sonntag. Danach geht es für die Männer wieder nach Europa.