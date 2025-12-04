NEWS

Beaver Creek: Auch der Super-G wird vorverlegt

Das Wetter macht den Athleten in Beaver Creek weiter einen Strich durch die Rechnung. Nachdem bereits die Abfahrt vorverlegt wurde, erwischt es nun auch den Super-G.

Beaver Creek: Auch der Super-G wird vorverlegt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Wetter sorgt weiter für Verschiebungen in Beaver Creek!

Weil die Wetterprognosen am Samstag Schneegewitter und Sturm vorhersagen, wurde der geplante Super-G nun von Samstag auf Freitag vorverlegt. Das gab die FIS am Donnerstag offiziell bekannt.

Der Start wird dabei um 19:15 Uhr MEZ über die Bühne gehen (im LIVE-Ticker >>>). Der Samstag bleibt damit als möglicher Reservetag.

Bereits die eigentlich für Freitag vorgesehene Abfahrt wurde um einen Tag vorverlegt und startet bereits am Donnerstag (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Letzter Programmpunkt in Beaver Creek, sofern das Wetter hält, ist der Riesentorlauf am Sonntag. Danach geht es für die Männer wieder nach Europa.

Mehr zum Thema

Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Abfahrt von Beaver Creek wird vorverlegt

Abfahrt von Beaver Creek wird vorverlegt

Ski Alpin
FIS-Klarstellung nach Kriechmayr-Aussagen: "Das ist nicht fair"

FIS-Klarstellung nach Kriechmayr-Aussagen: "Das ist nicht fair"

Ski Alpin
10
Abfahrt am Limit? Warum Athleten das Risiko bewusst wählen

Abfahrt am Limit? Warum Athleten das Risiko bewusst wählen

Ski Alpin
Die 10 Männer mit den meisten Abfahrts-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Abfahrts-Weltcupsiegen

Ski Alpin
2
Kriechmayr ärgert sich über Trainingsbedingungen in Beaver Creek

Kriechmayr ärgert sich über Trainingsbedingungen in Beaver Creek

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Beaver Creek