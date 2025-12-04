NEWS

SKI LIVE - Abfahrt in Beaver Creek: Das aktuelle Ergebnis

Abfahrt LIVE: Wird der ÖSV-Sieg-Bann in Beaver Creek heute gebrochen? Das aktuelle Abfahrts-Ergebnis und alle Zeiten des Speed-Auftakts im Ticker.

SKI LIVE - Abfahrt in Beaver Creek: Das aktuelle Ergebnis
Es wird endlich schnell! Nach dem Speed-Auftakt folgt heute die erste Abfahrt der Saison in Beaver Creek.

Kann das ÖSV-Team in den USA endlich den Sieg-Bann in der Königsdisziplin brechen? LIVE-Ticker>>>

Die "Birds of Prey" ist verkürzt

In Beaver Creek steht die erste Abfahrt der Saison auf dem Programm.

Die "Birds of Prey" ist Schauplatz für den Speed-Auftakt, doch aufgrund der aktuellen Schneelage musste die Strecke leider verkürzt werden.

Die ÖSV-Durststrecke

Das rot-weiß-rote Team reist mit einer schweren Hypothek an: Die ÖSV-Herren warten seit fast zwei kompletten Saisonen auf einen Abfahrtssieg.

Der letzte Erfolg liegt schon länger zurück: Vincent Kriechmayr gewann zuletzt im März 2023. In der Saison 2024/25 blieben die Abfahrer sogar ohne Podestplatz im Weltcup! Das Team steht unter massivem Druck, diese lange Durststrecke heute in den USA zu beenden.

Startzeit für heute

  • Abfahrt Start: 19:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker

Verfolge hier die gesamte Abfahrt LIVE: Wer findet die schnellste Linie über die verkürzte Strecke? Wird der Bann heute gebrochen?

Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Ski-Weltcup LIVE: Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Beaver Creek: Auch der Super-G wird vorverlegt

Ski Alpin
Startliste für die Abfahrt der Männer in Beaver Creek

Ski Alpin
Abfahrt von Beaver Creek wird vorverlegt

Ski Alpin
FIS-Klarstellung nach Kriechmayr-Aussagen: "Das ist nicht fair"

Ski Alpin
10
Schweizer Ski-Ass muss nach Trainingssturz pausieren

Ski Alpin
Abfahrt am Limit? Warum Athleten das Risiko bewusst wählen

Ski Alpin
