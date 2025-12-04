Es wird endlich schnell! Nach dem Speed-Auftakt folgt heute die erste Abfahrt der Saison in Beaver Creek.

Kann das ÖSV-Team in den USA endlich den Sieg-Bann in der Königsdisziplin brechen? LIVE-Ticker>>>

Die "Birds of Prey" ist verkürzt

In Beaver Creek steht die erste Abfahrt der Saison auf dem Programm.

Die "Birds of Prey" ist Schauplatz für den Speed-Auftakt, doch aufgrund der aktuellen Schneelage musste die Strecke leider verkürzt werden.

Die ÖSV-Durststrecke

Das rot-weiß-rote Team reist mit einer schweren Hypothek an: Die ÖSV-Herren warten seit fast zwei kompletten Saisonen auf einen Abfahrtssieg.

Der letzte Erfolg liegt schon länger zurück: Vincent Kriechmayr gewann zuletzt im März 2023. In der Saison 2024/25 blieben die Abfahrer sogar ohne Podestplatz im Weltcup! Das Team steht unter massivem Druck, diese lange Durststrecke heute in den USA zu beenden.

Startzeit für heute

Abfahrt Start: 19:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker

Verfolge hier die gesamte Abfahrt LIVE: Wer findet die schnellste Linie über die verkürzte Strecke? Wird der Bann heute gebrochen?