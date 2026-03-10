NEWS

Zwei ÖSV-Debütantinnen bei Weltcup-Rückkehr ins Montafon

Zwei Skicrosserinnen stehen in Vorarlberg vor ihrem Debüt im Weltcup.

Zwei ÖSV-Debütantinnen bei Weltcup-Rückkehr ins Montafon Foto: © GEPA
Mit den Weltcup-Debütantinnen Isabel Hofherr und Leonie Lussnig geht in dieser Woche die Rückkehr der Skicrosser ins Montafon in Szene.

Die Finaldurchgänge am Grasjoch sind am Donnerstag (ab 13.20 Uhr) angesetzt, es ist gleichzeitig die Generalprobe für die Freestyle- und Snowboard-WM 2027.

Angeführt werden Österreichs Aufgebote bei Frauen und Männern von Katrin Ofner und Johannes Aujesky. Im Montafon waren die Skicrosser zuletzt vor sechs Jahren im Weltcupeinsatz.

Die Tirolerin Hofherr (23) und die Vorarlbergerin Lussnig (20) holten mit guten Leistungen im Europacup ihre Startplätze für den Heim-Weltcup. Bei den beiden Rennen auf der Reiteralm in der Vorwoche wurden Hofherr und Lussnig je einmal Zweite.

