Ski-Weltcup feiert Comeback in Oberösterreich

Ende Dezember 2026 gastiert der Frauen-Weltcup in der Skiregion Dachstein West. Dort stehen erstmals ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm.

Der Ski-Weltcup der Frauen macht in der kommenden Saison erstmals Station in Gosau.

Am 28. und 29. Dezember 2026 werden am Hornspitz zwei technische Bewerbe – ein Riesenslalom und ein Slalom – ausgetragen. Damit feiert die Skiregion Dachstein West ihre Premiere im Weltcup.

ÖSV freut sich über "attraktiven Weltcupveranstalter"

"Wir freuen uns sehr, mit Gosau einen neuen, attraktiven Weltcupveranstalter präsentieren zu können und danken der FIS – insbesondere CEO Urs Lehmann und Damen-Renndirektor Peter Gerdol – für das entgegengebrachte Vertrauen", erklärt Christian Scherer, Generalsekretär des Österreichischen Skiverbands.

In den vergangenen Wochen wurde intensiv an der Umsetzung gearbeitet. Organisatorische und logistische Voraussetzungen wurden in enger Abstimmung zwischen Veranstaltern, dem ÖSV und dem Ski-Weltverband geschaffen. Die FIS bestätigte Gosau schließlich offiziell als Austragungsort im Kalender der kommenden Saison.

Gosau übernimmt für Lienz

Im Weltcup-Plan übernimmt Gosau damit jenen Termin, der zuletzt von Lienz gehalten wurde. Dort fanden die Frauen-rennen zuletzt im Wechsel mit dem Semmering statt.

Somit kehrt der alpine Skiweltcup nach mehr als sechs Jahren nach Oberösterreich zurück. Die bislang letzten Weltcuprennen fanden 2020 in Hinterstoder statt – damals für die Männer. Die Frauen gastierten zuletzt vor 34 Jahren im Rahmen eines Weltcups in Oberösterreich.

