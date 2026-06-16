Gewinne 3×2 Tickets für die große Stadionshow von Masters of Dirt am 27. Juni 2026 in Klagenfurt.

Motorenlärm, spektakuläre Stunts und Action ohne Grenzen: Nach über zehn Jahren kehrt Masters of Dirt zurück ins Wörthersee Stadion. Die weltbekannte Freestyle-Show bringt die besten Rider und Athleten nach Kärnten und verwandelt das Stadion in eine Bühne für Freestyle Motocross, BMX, Mountainbike, Pyrotechnik und spektakuläre Showeinlagen.

Mit mehr Action, mehr Show und noch mehr Nervenkitzel zählt Freestyle Firestorm zu den größten Event-Highlights des Sommers. Zusätzlich wartet bereits ab Mittag das Masters of Dirt Fan Village mit jeder Menge Unterhaltung auf die Besucher.

Das gibt's zu gewinnen:

3×2 Tickets für Masters of Dirt – Freestyle Firestorm

Datum: Samstag, 27.06.2026

Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Wörthersee Stadion Klagenfurt

Gültig bis: 24.06.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.