NEWS

GEWINNSPIEL: Masters of Dirt – Freestyle Firestorm live erleben

Gewinne 3×2 Tickets für Masters of Dirt – Freestyle Firestorm im Wörthersee Stadion Klagenfurt

GEWINNSPIEL: Masters of Dirt – Freestyle Firestorm live erleben
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne 3×2 Tickets für die große Stadionshow von Masters of Dirt am 27. Juni 2026 in Klagenfurt.

Motorenlärm, spektakuläre Stunts und Action ohne Grenzen: Nach über zehn Jahren kehrt Masters of Dirt zurück ins Wörthersee Stadion. Die weltbekannte Freestyle-Show bringt die besten Rider und Athleten nach Kärnten und verwandelt das Stadion in eine Bühne für Freestyle Motocross, BMX, Mountainbike, Pyrotechnik und spektakuläre Showeinlagen.

Mit mehr Action, mehr Show und noch mehr Nervenkitzel zählt Freestyle Firestorm zu den größten Event-Highlights des Sommers. Zusätzlich wartet bereits ab Mittag das Masters of Dirt Fan Village mit jeder Menge Unterhaltung auf die Besucher.

Das gibt's zu gewinnen:

  • 3×2 Tickets für Masters of Dirt – Freestyle Firestorm

  • Datum: Samstag, 27.06.2026

  • Beginn: 19:30 Uhr

  • Ort: Wörthersee Stadion Klagenfurt

Gültig bis: 24.06.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

Mehr zum Thema

Für Trump bricht die FIFA beim WM-Finale ihre eigene Regel

Für Trump bricht die FIFA beim WM-Finale ihre eigene Regel

FIFA WM
2
Ein Tag vor erstem Spiel: England-Spieler verpasst WM verletzt

Ein Tag vor erstem Spiel: England-Spieler verpasst WM verletzt

FIFA WM
Doppel-Leihe! Austria Salzburg bedient sich bei Bundesligisten

Doppel-Leihe! Austria Salzburg bedient sich bei Bundesligisten

2. Liga
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Irak gegen Norwegen

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Irak gegen Norwegen

FIFA WM
WM um Mitternacht: Irak - Norwegen

WM um Mitternacht: Irak - Norwegen

FIFA WM
Alar, Gattermayer & Co.: Rekordteilnehmerzahl beim "AMS-Camp"

Alar, Gattermayer & Co.: Rekordteilnehmerzahl beim "AMS-Camp"

Bundesliga
1
Altach verpflichtet Brasilo-Talent

Altach verpflichtet Brasilo-Talent

Bundesliga
1
Gewinnspiele Winzone