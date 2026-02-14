Jahr
Gold
Silber
Bronze
2022
Sara Hector (SWE)
Federica Brignone (ITA)
Lara Gut-Behrami (SUI)
2018
Mikaela Shiffrin (USA)
Ragnhild Mowinckel (NOR)
Federica Brignone (ITA)
2014
Tina Maze (SLO)
Anna Fenninger (AUT)
V. Rebensburg (GER)
2010
Viktoria Rebensburg (GER)
Tina Maze (SLO)
Elisabeth Görgl (AUT)
2006
Julia Mancuso (USA)
Tanja Poutiainen (FIN)
Anna Ottoson (SWE)
2002
Janica Kostelic (CRO)
Anja Pärson (SWE)
Sonja Nef (SUI)
1998
Deborah Compagnoni (ITA)
Alexandra Meissnitzer (AUT)
Katja Seizinger (GER)
1994
Deborah Compagnoni (ITA)
Martina Ertl (GER)
Vreni Schneider (SUI)
1992
Pernilla Wiberg (SWE)
Wachter (AUT)/Roff (USA)
1988
Vreni Schneider (SUI)
Christa Kinshofer (GER)
Maria Walliser (SUI)
1984
Debbie Armstrong (USA)
Christin Cooper (USA)
Perrine Pelen (FRA)
1980
Hanni Wenzel (LIE)
Irene Epple (BRD)
Perrine Pelen (FRA)
1976
Kathy Kreiner (CAN)
Rosi Mittermeier (BRD)
Daniele Debernard (FRA)
1972
Marie-Therese Nadig (SUI)
Annemarie Moser-Pröll (AUT)
Wiltrud Drexel (AUT)
1968
Nancy Greene (CAN)
Annie Famose (FRA)
Fernande Bochatay (SUI)
1964
Marielle Goitschel (FRA)
C.Goitschel/Saubert
1960
Yvonne Rüegg (SUI)
Penny Pitou (USA)
Giuliana Minuzzo (ITA)
1956
Ossi Reichert (BRD)
Josefa Frandl (AUT)
D. Hochleitner (AUT)
1952
Andrea Mead-Lawrence (USA)
Dagmar Rom (AUT)
Annemarie Buchner (GER)
NEWS
Riesentorlauf: Alle Olympiasiegerinnen und Medaillen
Wer holte olympisches Gold im Riesentorlauf? Von der Premiere 1952 bis heute: alle Olympiasiegerinnen und Medaillen in der Übersicht!
Man mag es kaum glauben - aber im Riesentorlauf der Frauen stellte Österreich bisher noch nie die Olympiasiegerinnen.
Die letzte ÖSV-Medaille holte Anna Veith (damals noch Fenninger) 2014 in Sotschi. Hier alle Olympiasiegerinnen und Medaillen im Riesentorlauf.