NEWS

Riesentorlauf: Alle Olympiasiegerinnen und Medaillen

Wer holte olympisches Gold im Riesentorlauf? Von der Premiere 1952 bis heute: alle Olympiasiegerinnen und Medaillen in der Übersicht!

Riesentorlauf: Alle Olympiasiegerinnen und Medaillen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Man mag es kaum glauben - aber im Riesentorlauf der Frauen stellte Österreich bisher noch nie die Olympiasiegerinnen.

Die letzte ÖSV-Medaille holte Anna Veith (damals noch Fenninger) 2014 in Sotschi. Hier alle Olympiasiegerinnen und Medaillen im Riesentorlauf.

Jahr

Gold

Silber

Bronze

2022

Sara Hector (SWE)

Federica Brignone (ITA)

Lara Gut-Behrami (SUI)

2018

Mikaela Shiffrin (USA)

Ragnhild Mowinckel (NOR)

Federica Brignone (ITA)

2014

Tina Maze (SLO)

Anna Fenninger (AUT)

V. Rebensburg (GER)

2010

Viktoria Rebensburg (GER)

Tina Maze (SLO)

Elisabeth Görgl (AUT)

2006

Julia Mancuso (USA)

Tanja Poutiainen (FIN)

Anna Ottoson (SWE)

2002

Janica Kostelic (CRO)

Anja Pärson (SWE)

Sonja Nef (SUI)

1998

Deborah Compagnoni (ITA)

Alexandra Meissnitzer (AUT)

Katja Seizinger (GER)

1994

Deborah Compagnoni (ITA)

Martina Ertl (GER)

Vreni Schneider (SUI)

1992

Pernilla Wiberg (SWE)

Wachter (AUT)/Roff (USA)

 

1988

Vreni Schneider (SUI)

Christa Kinshofer (GER)

Maria Walliser (SUI)

1984

Debbie Armstrong (USA)

Christin Cooper (USA)

Perrine Pelen (FRA)

1980

Hanni Wenzel (LIE)

Irene Epple (BRD)

Perrine Pelen (FRA)

1976

Kathy Kreiner (CAN)

Rosi Mittermeier (BRD)

Daniele Debernard (FRA)

1972

Marie-Therese Nadig (SUI)

Annemarie Moser-Pröll (AUT)

Wiltrud Drexel (AUT)

1968

Nancy Greene (CAN)

Annie Famose (FRA)

Fernande Bochatay (SUI)

1964

Marielle Goitschel (FRA)

C.Goitschel/Saubert

 

1960

Yvonne Rüegg (SUI)

Penny Pitou (USA)

Giuliana Minuzzo (ITA)

1956

Ossi Reichert (BRD)

Josefa Frandl (AUT)

D. Hochleitner (AUT)

1952

Andrea Mead-Lawrence (USA)

Dagmar Rom (AUT)

Annemarie Buchner (GER)

Mehr zum Thema

Deutsche Bundesliga LIVE: VfB Stuttgart - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga LIVE: VfB Stuttgart - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga
Olympia LIVE - Springen auf der Großschanze: Aktuelles Ergebnis

Olympia LIVE - Springen auf der Großschanze: Aktuelles Ergebnis

Olympia
Olympia: Die Startliste für den Riesentorlauf der Frauen

Olympia: Die Startliste für den Riesentorlauf der Frauen

Olympia
Olympia LIVE: Fährt Flock im Skeleton-Bewerb zu Edelmetall?

Olympia LIVE: Fährt Flock im Skeleton-Bewerb zu Edelmetall?

Olympia
2
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 8

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 8

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 56/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 56/116 Entscheidungen

Olympia
12
ÖFB-Trio bekommt von Kane und Co. eingeschenkt

ÖFB-Trio bekommt von Kane und Co. eingeschenkt

Deutsche Bundesliga

Kommentare