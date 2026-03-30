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Zukunft geklärt! "Eisbullen" verlängern mit zwei Stammspielern

Die Salzburger dürfen weiterhin auf zwei absolute Leistungsträger im Angriff setzen. Zwei Youngsters werden die Mozartstädter hingegen verlassen.

Zukunft geklärt! "Eisbullen" verlängern mit zwei Stammspielern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Kaderplanung beim EC Red Bull Salzburg für die kommende Saison ist bereits voll im Gang.

Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus und der 0:4-Serienpleite gegen Pustertal gibt der nunmehrige Ex-Serienchampion zwei wichtige Vertragsverlängerungen bekannt.

Peter Schneider und Mario Huber werden nämlich auch die kommende Saison bei den "Eisbullen" bestreiten. Dies gaben die Salzburger nun bekannt.

Zwei absolute Leistungsträger im Angriff der Salzburger

Die beiden Cracks haben den Angriff der "Eisbullen" in den letzten Jahren mit ihrem offensiven Spiel zu den vier Meisterschaften geführt.

Schneider überzeugte auch in der Vorsaison mit 10 Treffern und 18 Assists. Der 35-Jährige wird in seine sechste Saison im Dress der Salzburger gehen.

Für Huber ist die kommende Saison sogar schon die zehnte Spielzeit in Salzburg. Der gebürtige Innsbrucker durfte in dieser Saison über 14 Saisontore jubeln.

Natürlich möchten die beiden Cracks auch bei der anstehenden Eishockey-WM im Mai in der Schweiz im Nationalteam überzeugen.

Mit Maximilian Kirchebner und Maximilian Wurzer verzeichnen die "Eisbullen" hingegen den Abgang von zwei Youngsters. Die beiden Akteure schafften den Sprung von den Red Bull Hockey Juniors in die Profimannschaft und kamen in den Vorsaisonen zu einigen Einsätzen in der ICE Hockey League.

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